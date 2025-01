Nuovo Bonus Bollette con trappola: erogato solo se hai una vita sessuale attiva | Altrimenti niente

Il 2025 parte subito con un danno e beffa per gli italiani. Solo chi supera l’esame al letto avrà diritto al tanto amato Bonus Bollette.

Con la fine dello scorso anno, erano davvero in tanti gli italiani che speravano di poter abbracciare il 2025 con tante novità allettanti e soprattutto positive.

Il Governo ha mantenuto fede agli ultimi proclami e i bonus non sono tardati ad arrivare anche se, qualcuno, molto rimaneggiato.

Ancor prima di concentrarci sugli incentivi a favore della popolazione, sarebbe lecito mettere in risalto come invece ci sia stato un qualcosa del tutto inatteso per la popolazione.

Ciò riguarda una delle spese che, da sempre, accompagna la vita degli italiani ma che ora è tornata in ‘vecchio stile’ generando tanto sgomento tra la gente.

Anno nuovo, tariffe vecchie: il Canone Rai è tra quelli

In modo specifico, infatti, il tanto temuto Canone Rai, non sarà più listato a 70 euro ma torna al suo costo passato di 90 euro. Ciò non ha fatto altro che alimentare le polemiche negli ultimi giorni. In pochi si aspettavano una simile decisione dopo tutte le tasse da dover pagare, come sempre.

Ora, però, a tenere banco, sembra che ci sia un’altra decisione che secondo qualcuno appare molto discutibile ed è ciò che riguarda il nuovo Bonus Bollette. Ora sembra che solo chi abbia l’indole del grande amatore a letto, possa averlo. Non è uno scherzo e nel prossimo paragrafo sarà spiegato tutto in maniera certosina.

Nuovo Bonus Bollette con trappola: vale solo per chi dimostra di essere passionale a letto

Il Bonus, luce e gas, è pari a 615,3 euro e money.it ci riporta chi realmente può avere questa importante scontistica anche durante il 2025. In modo specifico, infatti, a poter usufruire di tale aiuto da parte dello Stato, bisogna rispettare alcuni requisiti.

Tra questi, in primis, bisogna avere un ISEE che non superi i 9.530 euro. Come se non bastasse, però, affinché ciò possa essere richiesto, c’è un altro dettaglio non di poco conto. A poter presentare richiesta, devono essere solo famiglie che oltre a rispettare questo ostacolo economico, devono avere almeno 4 figli a carico. Insomma, per chi ha voluto famiglie numerose e quindi, ecco perché ci si è concentrati tanto sul concetto di amatore a letto. Ovviamente, però, c’è una gran fetta di italiani che lamenterebbe questa esclusione dal bonus per nuclei con meno figli pur avendo un ISEE così basso.