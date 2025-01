Firmate con noi e vi paghiamo più dei medici | Trenitalia, candidature riaperte: cercano con urgenza

Trenitalia offre nuovi posti di lavoro e cerca personale. Non farti sfuggire l’opportunità. Sono alte le paghe dei suoi lavoratori.

Non capita tutti i giorni che la miglior compagnia ferroviaria d’Europa offra così tanti posti di lavoro. Eppure questo è ciò che sta accadendo.

In questi ultimi giorni Trenitalia sta riaprendo le candidature e pare che stia ricercando urgentemente personale, viste le tante offerte lavorative che sta proponendo.

Nel suo sito web compaiono offerte di lavoro per molte sedi Trenitalia d’Italia, in modo particolare per quelle di Bologna, Roma e Torino. Non mancano però gli annunci nelle sedi di Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

Per chi cerca un impiego si tratta quindi di una grande occasione, visto anche lo stipendio che può ricevere, che s’ipotizza essere piuttosto alto.

Posizioni aperte in tutta Italia

Scegliere di lavorare con Trenitalia vuol dire innanzitutto avere la possibilità di lavorare con la prima tra gli operatori ferroviari in Europa. Trenitalia è poi una società che paga bene i propri lavoratori, per cui vale ancora di più la pena cogliere l’opportunità di entrarvi a lavorare.

Al momento sono dodici i posti di lavoro che Trenitalia offre. Progettisti, macchinisti, assistenti ai lavori sono le posizioni maggiormente richieste, ma non mancano le richieste di personale che si occupi della manutenzione e della pulizia, in maniera particolare nella sede di Bolzano.

Un’opportunità da non perdere per lavorare con la numero uno in Europa

Visti gli annunci proposti da Trenitalia, viene spontaneo chiedersi quanto esattamente si può guadagnare scegliendo di lavorarvici. Per farsi un’idea a riguardo, si può pensare allo stipendio di un capotreno.

Un capotreno che lavora sui treni fs, stando a quanto riporta “Truenumbers”, ha uno stipendio che varia dai 1700 ai 2200 euro lordi al mese. Un capotreno che lavora invece sui treni Frecciarossa, ha diritto a uno stipendio maggiore, in quanto ha maggiori responsabilità rispetto a uno che lavora sui treni fs. Un dipendente fs, fino al 2022 aveva invece come stipendio minimo lordo una cifra pari a 1820 euro, ma ad agosto 2023, come riporta “Money.it” è scattato un aumento che sembra abbia incrementato il suo salario di 30 euro al mese. Alla base di questo, visti i tanti annunci di lavoro di Trenitalia, è più che convenevole cogliere l’opportunità di lavorare con la società, che ricordiamo, non solo paga bene, ma è anche la numero uno in Europa. È un’occasione da non farsi scappare.