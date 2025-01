Addio ai pagamenti con carta GRATIS: ora devi pagare la commissione | L’UE ha deciso

Ecco qual è la decisione dell’UE in merito ai pagamenti con carta gratuiti: ditegli addio, adesso dovrete pagare le commissioni.

L’argomento spinoso in merito al pagamento digitale con carta, sta alimentando tutt’ora la tensione in rete, in quanto non tutti sono soddisfatti degli obblighi imposti. Ci sono pro e contro della decisione di far pagare ovunque con carta, anche per piccole somme.

Il problema di fondo non è per il pagamento in sé, in quanto è uno dei pochi mezzi a disposizione per combattere l’evasione fiscale, quanto per le commissioni che ruotano attorno a ogni singola “strisciata” con la carta.

Per questo oggi vogliamo chiarire un concetto che genera ancora parecchia confusione, l’UE ha deciso e non si torna indietro, dovete dire addio ai pagamenti con carta gratis, poichè le commissioni bisognerà pagarle.

L’obbligo del pagamento con carta

Per quanto molti commercianti e professionisti si rifiutano ancora di far utilizzare il pagamento con carta, per tutta una questione legata ai costi, sappiate che la legge parla chiaro, sono obbligati ad accettarlo in realtà. Sono soltanto tre le motivazioni per cui dovrete optare per un altro metodo di pagamento: è in corso un disservizio sulla rete, il POS non è abilitato al circuito del cliente, l’importo da pagare è inferiore a 1 euro.

In tutti gli altri casi, non solo gli esercenti sono obbligati a farvi pagare con la carta, ma in caso di rifiuto dovranno pagare una multa pari a 30€ + il 4% dell’importo che vi hanno negato. Questa multa si accumula per ogni segnalazione ricevuta.

Addio ai pagamenti con carta senza commissione

I commercianti dovranno dire addio ai pagamenti con carta gratis senza commissioni, in quanto l’UE ha deciso già da parecchio per l’obbligo dei pagamenti elettronici e tracciati. I vari professionisti devono essere consapevoli di questo nuovo ordinamento, in quanto purtroppo, almeno per il momento, sono molti che lamentano il costo eccessivo delle commissioni con il tradizionale POS.

Per cercare di risparmiare quand’è possibile, questi potrebbero optare per metodi alternativi, come per esempio cercare compagnie che fanno degli sconti in merito oppure sottoscrivere un abbonamento a SumUp o Satispay e ancora potrebbero per esempio chiedere il pagamento tramite bonifico istantaneo, adesso che i costi di commissione sono stati annullati. Inoltre, vi consigliamo di informarvi in merito all’agevolazione sul “credito d’imposta su commissioni”, come riportano dall’Agenzia delle Entrate. Detto ciò, in quanti di voi erano a conoscenza di questo nuovo obbligo e dei metodi alternativi per cercare di pagare meno sulle commissioni inerenti ai pagamenti con carta?