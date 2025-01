Postepay, accertamento automatico se invii un bonifico con questa causale | Ti vengono a prendere a casa

Fai attenzione a come effettui i bonifici con Postepay. Se ne invii uno con questa causale, seguirà automaticamente un accertamento.

Tutti abbiamo diritto di gestire il nostro denaro come meglio vogliamo, ma ciò nonostante è bene sapere che c’è un limite che da rispettare, onde evitare delle spiacevoli conseguenze, tra cui il trovarsi la Finanza sotto casa.

Questo limite lo impone la legge stessa, essendo stato fissato dal governo Meloni nel 2022 e che se superato, potrebbe portare a delle conseguenze piuttosto gravi.

Violarlo, comporta infatti il pagamento di una multa salata, il cui importo può arrivare anche ai 250.000 euro.

Bisogna quindi fare molta attenzione a come gestire il proprio denaro, ma soprattutto al modo in cui lo si invia a terze persone. Questa causale può essere per esempio sospetta e può conseguire un accertamento automatico da parte della Guardia di Finanza, se accompagnata a una cifra del genere.

L’eccezione alla regola

Chiunque possiede un conto bancario è tenuto a rispettare questo limite, ma ci sono dei casi in cui è possibile varcarlo. Una deroga, come riporta “Money.it” “consente transazioni in contanti fino a 15.000 euro per vendita di bene o la fornitura di servizi da parte di commercianti al dettaglio e agenzie di viaggio e turismo. Tuttavia, la deroga vale solamente per i non cittadini dell’UE o dello Spazio Economico Europeo e per i non residenti in Italia.

Tutti gli altri sono tenuti a rispettare questo limite specifico, che vieta di effettuare il trasferimento di denaro oltre una specifica somma. Le operazioni che la superano non possono essere effettuate semplicemente attraverso un bonifico sulla Postepay, ma attraverso le banche e gli istituti di moneta elettronica e di pagamento. Per questo dovresti prestare molta attenzione a quando ti ritrovi a fare un trasferimento da una carta all’altra, oltre che alla causale che v’inserisci.

Il rischio di un bonifico che supera i limiti

Sebbene l’UE abbia individuato, a partire dal 2027, il limite dei contanti da poter trasferire a 10.000 euro, fino ad allora non si potranno effettuare trasferimenti di denaro di oltre 5.000 euro, pena una sanzione che può anche arrivare a 250.000 euro.

Le violazioni della norma, come riporta “Money.it”, prevedono una sanzione che va dai 1.000 ai 50.000 euro per importi fino a 250.000 euro e dai 5.000 ai 250.000 per gli importi che superano i 250.000. Fai quindi attenzione al modo in cui trasferisci il denaro a terze persone. Se per esempio effettui un trasferimento tramite la Postepay di oltre 5.000 euro con la causale “regalo” stai certo che scatterà in automatico una segnalazione fiscale. Non sottovalutare questo limite o le conseguenze possono essere gravi.