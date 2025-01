Codice della strada: ora ti fanno pure il test del daltonismo | 700€ di multa sanguinosa

Il Codice della Strada è molto chiaro. Rischi 700 euro di multa se non fai attenzione ai colori. Ti fanno il “test del daltonismo”.

È appena trascorso un mese dall’ingresso del nuovo Codice della Strada, ma nonostante ciò, c’è ancora chi fatica a rispettare le sue norme.

Sebbene in queste prime quattro settimane abbia già dato diversi frutti e, come riporta “Moto.it”, ci sia stato un “drastico calo degli incidenti e delle vittime“, ci sono ancora molte difficoltà a far rispettare le regole del Codice.

Una di queste in particolare, continua a essere rispettata con difficoltà, nonostante l’infrazione comporti anche delle multe salatissime.

La regola in questione è molto vecchia e, si potrebbe dire, sottopone le persone a un “test del daltonismo”. Ha infatti a che fare con i colori dell’auto.

Tra le conseguenze il pagamento di una multa salata

Questa regola non è una novità, ma nonostante ciò tantissime persone la seguono in maniera superficiale, non rendendosi conto delle gravi conseguenze che può portare l’infrazione.

Non rispettare questa norma può sembrare innocuo, ma in realtà può compromettere la sicurezza della circolazione. Infrangerla comporta poi il pagamento di una multa salata di ben 700 euro. Bisogna quindi fare molta attenzione, per quanto magari, per chi soffre di problemi visivi come il daltonismo sia difficile da rispettare. È una norma che ha a che fare con i colori dell’auto, in modo particolare con quello dei vetri.

Una norma da non sottovalutare

La multa in questione ha a che fare con il modo in cui si decide di personalizzare la macchina. Il Codice della Strada impone dei limiti sulle personalizzazioni e le decorazioni delle auto, in particolare sul modo in cui si decide di oscurare i vetri. Come riporta il sito “Money.it”, sebbene ridurre l’entrata dei raggi solari nella macchina abbia diversi vantaggi, come una migliore gestione della temperatura ambientale e il riparo dalla luce che potrebbe distrarre chi guida, ci sono dei limiti massimo di oscuramento accettabili, che se si superano portano al pagamento di una multa che può arrivare anche a 700 euro. Limiti che sono oltretutto limitati ad alcuni vetri.

Per chi soffre di daltonismo la cosa può essere un problema, considerando che per lui è difficile capire se il vetro è oscurato oppure no. In qualsiasi caso comunque, bisognerebbe affidarsi a un professionista per personalizzare la propria auto e non arrangiarsi facendo da sé. Le modifiche strutturali devono poi essere verificate dalla Motorizzazione civile. È bene quindi non guardare in maniera superficiale questa norma. Le infrazioni possono portare a gravi conseguenze.