Sigarette, arriva l’aumento epocale: ci spennano fino all’osso | Tra poco costeranno come l’oro

Brutte notizie per i fumatori, in quanto arriva l’aumento epocale delle sigarette da questo gennaio 2025. Vi costeranno come l’oro.

L’abitudine del fumare ha sempre diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi odia l’odore da chilometri e chi non vede l’ora il mattino di bere il caffè per fare la pausa sigaretta al lavoro. Ovviamente ognuno è libero di decidere quello che vuole per la propria vita e la propria salute (anche perché le conseguenze di questa azione sono ben note), purché queste decisioni non ledano la libertà altrui.

Se fumate per esempio al parco, al fianco di una donna incinta, di un bambino o semplicemente di una persona che non ha nessuna voglia di respirarsi il vostro fumo passivo capirete che in quel caso, non è più soltanto una vostra scelta, per questo bisognerebbe sempre rispettare le proprie e le altrui decisioni.

Naturalmente è confermato che son molteplici le patologie che potrebbero sopraggiungere nei fumatori per questa loro criticata abitudine, per questo pensiamo che non gli farà piacere sapere che dal 17 gennaio 2025 arriva un aumento epocale che gli farà, forse, rivalutare tutto quanto.

La decisione presa da Milano in merito alle sigarette

Il 2025 è iniziato con parecchie novità a livello legislativo, si passa dalla nuova Legge di Bilancio, al nuovo Codice della Strada (essendo stato comunque approvato a fine 2024, sarà nell’anno vigente che gli automobilisti ne avranno più a che fare), arrivando a quel nuovo ordinamento messo in atto dalla città di Milano, in merito a dove si può o meno fumare all’aperto.

Ebbene, come riportano da fondazioneveronesi.it, nel capoluogo meneghino è scattato il divieto di fumare in: “tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico all’aperto, incluse vie e strade, ad eccezione quindi delle aree isolate in cui è possibile rispettare la distanza di 10 metri da altre persone…”. Questa decisione, approvata dal Consiglio Comunale già dal 2021, sta facendo discutere e in molti si sono chiesti se piano piano anche altri Comuni prenderanno l’esempio di Milano?

L’aumento delle sigarette

Divieti a parte, c’è anche un altro motivo per cui i fumatori potrebbero decidere di smettere di fumare le sigarette, i sigari, i trinciati del tabacco e altri tabacchi da fumo da questo 2025. Stiamo parlando dell’aumento epocale che ha diviso l’opinione pubblica, in quanto per molti un pacchetto costerebbe tanto quanto l’oro.

Come riportano da money.it, sono molteplici i marchi che hanno subito questo aumento. Giusto per farvi qualche esempio: passiamo dalle J.Cortes Corona Sumatra da 10 pezzi a 36 euro, alle Neos Pacific Red 10 da 10 pezzi a 4,60 euro, alle #No Name White da 30 grammi a 7,50 euro e così via. Per conoscere tutti gli aumenti, vi consigliamo di visionare la determinazione direttoriale del 14 gennaio.