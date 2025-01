Fedez, avvisata la famiglia: purtroppo non ce l’ha fatta | La musica piange uno dei geni del 2000

Fedez e tutta “la sua grande famiglia” sono stati avvisati di quella terribile perdita. Purtroppo non ce l’ha fatta e tutta la musica piange uno dei personaggi più incisivi del 2000.

Da quando Fedez si è fatto conoscere, sono successi molti eventi per lui che l’hanno fatto finire tra le prime pagine patinate del mondo del gossip. Ha vissuto momenti idilliaci alternati a momenti sicuramente non facili.

Poi, a prescindere da quello che ogni utente possa pensare del noto rapper, è palese intuire che stia vivendo da anni come se fosse sopra una montagna russa. È passato dal divorzio con Chiara Ferragni, alla sua nuova vita, alla malattia, per poi arrivare al caso Iovino e ai vari flirt, presunti o certi non si sa, che gli sono stati attribuiti nel corso dei mesi.

Sicuramente tra tutti questi episodi, anche questo lutto improvviso è stato come un fulmine a ciel sereno. Purtroppo è ufficiale, la “sua grande famiglia”, Fedez incluso, sono stati avvisati: uno dei personaggi più incisivi del 2000 del mondo della musica non ce l’ha fatta.

Le parole di Fedez che stanno facendo discutere

A prescindere da tutto quello che è successo nel corso di questi ultimi mesi, sicuramente il divorzio da Chiara Ferragni è stato uno dei momenti più difficili da digerire dai loro fan, i quali vedevano nel matrimonio di Fedez, una sorta di favola moderna, per la quale in molti si aspettavano già l’happy ending. Così non è stato e a dimostrazione del fatto di quanto il rapper abbia vissuto periodi non facili, c’è una delle sue ultime interviste rilasciate nel canale podcast, Pulp Podcast.

Qui il rapper ha rivelato di essersi fatto leggere le Foglie del Destino da un sensitivo indiano, Max Ormea, il quale gli avrebbe riportato dei fatti molto precisi che in pochi conoscevano, così come quei 4 numeri che per Fedez hanno un significato preciso: “i numeri che sono comparsi: 9, 18, 27 e 36. A 9 anni ho subito una molestia, a 18 ho tentato per la prima volta il suicidio per una ragazza. A 27 conosco mia moglie. A 36 conosco una ragazza che mi porta dietro a certe dinamiche…”.

La perdita per il mondo della musica

Oltre a tutti i momenti sicuramente non facili vissuti da Fedez, a prescindere dalla simpatia o meno che sentite per lui, è successo un altro evento che ha destabilizzato non soltanto lui, ma anche tutta la “grande famiglia” di cantanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Parliamo del lutto riguardante la morte di Fausto Cogliati, autore, produttore e vocal coach, scomparso a 66 anni.

Moltissimi i cantanti con cui ha collaborato Cogliati che hanno voluto rilasciare il loro sgomento sui social per questa dolorosa perdita, da Eros Ramazzotti a Ultimo, a Francesca Michielin e molti altri, fino ad arrivare alle parole di Fedez: “Grazie a te ho imparato tante, troppe cose. Da Sig. Brainwash al nostro primo San Siro abbiamo condiviso momenti che difficilmente possono diradarsi nel tempo. Grazie di tutto Faustelly…”.