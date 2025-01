Fiat, ha vinto la nostalgia: torna l’auto più amata dagli italiani | Costa meno di una porcheria cinese

La Fiat, per la gioia dei suoi guidatori, in preda ad una fase nostalgica, riporta sul mercato uno dei modelli più amati dagli italiani. Ecco di quale parliamo.

A prescindere da tutto quello che sta succedendo attualmente, il marchio Fiat è rinomato in tutto il mondo e le sue vetture sono sempre state un perfetto tributo all’innovazione, alla praticità, alla bellezza e anche al prezzo accessibile.

Il marchio torinese nel corso dei decenni, fin da quando ha portato a conoscenza degli italiani la mitica 500, ha stupito tutti sia per le proprie vetture che per i nomi iconici, passiamo infatti dalla Tipo, alla Panda e così via.

Eppure c’è un modello che è sempre stato molto amato dai guidatori e che, grazie a una fase nostalgica della Fiat, la quale probabilmente ha abbracciato la corrente dei revival nel mondo cinematografico, è tornata a produrre un’auto storica. Siete curiosi di sapere qual è?

Una rivalutazione del modello attuale

Prima di rivelarvi qual è il modello Fiat che sta per tornare sul mercato, volevamo parlarvi anche di una delle ultime nate, che già solo dal nome, genera una marea di sentimenti nel cuore dei clienti. Stiamo parlando della Fiat Pandina, il cui diminutivo, l’abbiamo usato tutti quanti almeno una volta, mentre ci apprestavamo a sederci sui modelli più vintage. Come sempre la Panda è una sicurezza per tutti e soprattutto è uno dei modelli più amati e più acquistati di sempre.

Questa nuova versione si è classificata come best seller italiana anche durante il 2024 e molti sospettano che questo trend raramente potrebbe scendere per questo nuovo 2025. La Pandina mescola idee innovative, alla sicurezza dei suoi avi, fino ad arrivare a quella tipica praticità che già conosciamo. Ricordatevi che fino al 31 dicembre 2025, questo nuovo modello sarà vostro a partire da 9.950, pagabile anche in comode rate a partire da 138 euro al mese.

Un viaggio nel vialetto dei ricordi da parte di Fiat

Oltre al nuovo modello Pandina, la Fiat ha deciso di vestire i panni nostalgici, facendo fare ai suoi amati clienti un viaggetto nel vialetto dei ricordi, riportando “a casa”, una delle auto più amate di sempre. Parliamo dell’iconica Fiat Multipla, la quale non sarà più la classica monovolume, bensì una crossover moderna, dal design ispirato alla Grande Panda.

La nuova Fiat Multipla sarà la compagna ideale delle famiglie che vorranno vivere le loro avventure insieme, stando comodamente seduti nella loro 4 ruote. Potrete scegliere tra la versione a cinque o a sette posti e se interessati, potrà essere vostra a partire da 25.000 euro, un prezzo che ha decisamente lasciato tutti senza parole.