Stamattina ospedali in emergenza sanitaria: dramma per chi non si è vaccinato | Torna l’epidemia del secolo

Veramente siamo di nuovo in emergenza sanitaria? In ospedale hanno evidenziato che 9 casi su 10 non erano vaccinati.

Con l’arrivo del periodo invernale, arrivano nuovamente virus, batteri e mali di stagione. Si passa dalle patologie meno gravi a quelle che destano maggiore preoccupazione nella sanità, soprattutto per il ricordo che ha lasciato in tutti noi la pandemia.

Diciamocelo nessuno vorrebbe tornare più a quegli anni bui che ci hanno cambiato la vita probabilmente per sempre. Nel bene o nel male, a prescindere da quello che si possa o meno pensare, tutte quelle restrizioni sono state scioccanti, anche se necessarie.

Per questo sono molti quelli che tremano dopo aver appreso di quella emergenza sanitaria descritta, che richiama la nota epidemia del secolo. I dati mostrano come 9 casi su 10 non erano vaccinati.

Un po’ di percentuali in merito

Come riportano da sanita24.ilsole24ore.com, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, soltanto in Italia, sono stati notificati 1045 casi, di cui 53 nel mese di novembre, mostrando quindi un trend rispetto al mese passato. Questi dati hanno diviso l’opinione pubblica in quanto c’è chi appare preoccupato e chi, invece riporta gli esempi di quello che facevano i nostri nonni o genitori in passato. Ovviamente ognuno è giusto che abbia il proprio punto di vista, noi vi riportiamo soltanto i fatti.

In merito a questi contagi, parlando un po’ di percentuali, come riportano sempre dal quotidiano, troviamo che l’85% dei casi è stato segnalato maggiormente in Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Sicilia, Campania, Toscana, Abruzzo, Liguria, segnalando che sempre nel 2024, il 51,7% dei casi segnalati a livello nazionale è stato riscontrato in soggetti tra i 15 e i 39 anni, mentre un ulteriore 23,7% è presente in chi ha più di 40 anni. Il dato che però ha fatto allarmare è quello che l’incidenza più elevata si è verificata nei bambini tra gli 0 e i 4 anni.

L’emergenza sanitaria del secolo

Qual è l’emergenza sanitaria del secolo che pare essere tornata nuovamente a farci visita? A riportare la notizia è il Corriere della Sera, i quali con un post social hanno dichiarato: “Morbillo, oltre mille casi nel 2024: 9 su 10 non erano vaccinati…”.

Come riporta Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss, in merito a questo aumento di casi di morbillo e rosolia: “L’aumento dei casi nel 2024 è significativo e riflette quello registrato in tutta Europa e segnalato più volte dall’Ecdc…Il morbillo può essere potenzialmente pericoloso, specie per i più piccoli, ma le sue complicanze possono essere molto gravi anche per gli adulti. Il vaccino, che è sicuro ed efficace, rimane lo strumento principale a disposizione per contrastare questa malattia…”, come riportano da sanita24.ilsole24ore.com. A voi le vostre considerazioni.