Ultim’ora: ecco il Bonus Sanremo per i lavoratori italiani | 5000€ per stare davanti alla tv

Con l’arrivo del nuovo anno ci sono dei bonus che potrebbero essere utili per una categoria precisa di persone. Andiamo a scoprire qual è e in che cosa consiste.

Lo Stato da un paio di anni sta mettendo a disposizione dei supporti economici con l’intento di aiutare le famiglie italiane ad affrontare le spese tipiche della quotidianità. In alcuni casi occorre rispettare dei requisiti e uno di essi è l’ISEE, ovvero il documento che testimonia il patrimonio di un nucleo familiare.

In alcuni casi non occorre presentarlo perché altri analizzeranno se il bonus può essere dato a una determinata famiglia. Un esempio è la Carta dedicata a te che dà 500 euro per le spese di prima necessità. In questo caso è il Comune di residenza che pubblicherà sul sito un elenco con i nomi dei destinatari.

Un occhio di riguardo è stato dato anche ai giovani, i quali possono usufruire di vari bonus. Rappresentano un prezioso aiuto economico per coloro che hanno un’età compresa fra i 18 e i 40 anni. Tra questi si può menzionare il Bonus patente under 35 ed è un rimborso fino al 2.500 euro per le spese sostenute per ottenere la patente.

Ci sono anche le Agevolazioni ATM Milano che offre sconti sugli abbonamenti mensili e annuali per il trasporto pubblico urbano ai residenti del capoluogo lombardo. Poi sul sito money.it sono state rese note ulteriori novità.

Nuovo bonus in arrivo per i giovani

Febbraio, tempo di Sanremo (col nuovo conduttore Carlo Conti in arrivo) e soprattutto di bonus. In questo caso si sta parlando del Bonus affitto giovani. Fino all’anno scorso si parlava del Bonus affitto giovani under 31 che permetteva a chi ha un’età compresa tra 21 e 31 anni di poter lasciare la casa dei genitori. Esso era riservato solo a chi aveva un reddito che non andava oltre i 15.000 euro.

Questo consisteva nel garantire una detrazione del 20% del costo dell’affitto e tale beneficio spettava per i primi 4 anni dal contratto in un limite di 2.000 euro. Adesso le cose risultano essere cambiate.

Ecco le novità introdotte nel 2025

Nel 2025 questo bonus si è trasformato in Bonus affitti per i neoassunti con un contratto a tempo indeterminato. I datori di lavoro dovranno rimborsare le spese di locazione e gli oneri senza andare oltre 5.000 annuali. Per ottenerlo bisogna stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato entro quest’anno, trasferire la residenza distante ben 100 km dalla precedente e il reddito non deve andare oltre i 35.000 euro. E così, si potrà vedere il nuovissimo Festival da una nuova prospettiva: la nuova casa e il nuovo lavoro a fare da cornice.

Inoltre è stato preso in considerazione il Fondo morosità incolpevole, vale a dire una situazione che non permette di pagare il canone di locazione della casa di residenza per via della perdita della capacità reddituale. Qualora l’impossibilità di pagamento fosse dovuta da ragioni estranee alla volontà degli interessati, si può accedere al Fondo in via ordinaria. Il contributo può arrivare fino a 12.000 euro.