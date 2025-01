Dichiarazione dei redditi, questa è stata l’ultima della tua vita: ABOLITA PER SEMPRE | Hanno finito di riscuotere

Non tutti sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi. Se rientri tra questa categorie di persone, devi smettere di farla.

Sappiamo tutti quanto può essere pesante fare la dichiarazione dei redditi. Tra conti da fare e schede da compilare è ogni volta un enorme stress.

Tuttavia, farla è un obbligo, affinchè l’Agenzia delle Entrate sappia quanto guadagniamo e spendiamo ogni anno. In questo modo riesce così a determinare le imposte dovute e gli eventuali rimborsi.

Un obbligo che però non tutti sono tenuti a rispettare, in quanto non tutti devono necessariamente compilare i moduli del 730. Alcune categorie di persone possono infatti smettere di farlo, in quanto per loro non è obbligatorio.

Se rientri tra queste persone e hai sempre fatto la dichiarazione dei redditi, dille quindi addio. Non è necessario compilarla, a meno che in futuro non guadagnerai più di quanto tu stia già facendo.

Niente più dichiarazione dei redditi per alcune categorie di persone

Per quanto tutti siano tenuti a compilare annualmente i moduli per la dichiarazione dei redditi, alcune categorie di persone non rispettano i requisiti che ci sono per poterla fare, di conseguenza non sono costretti a farla.

Tra queste ci sono chi ha un solo reddito da lavoro e chi ha un solo reddito da pensione. Anche chi non ha un reddito elevato si aggiunge a queste. Ma ecco a quanto corrispondono i limiti di guadagno che esonerano le persone a fare la dichiarazione dei redditi.

Addio alla dichiarazione dei redditi per loro

Il sito “Money.it” riporta le categorie di persone che non devono fare la dichiarazione dei redditi. Tra queste c’è chi ha un solo reddito da abitazione principale, sue pertinenze e altri immobili non locali.

Neppure chi ha redditi di pensione che viene erogata da un solo sostituto d’imposta deve fare la dichiarazione dei redditi, anche se a questi redditi si sommano quelli per abitazione principale, e così anche chi ha solo redditi da collaborazione coordinata e continuativa erogati da un solo sostituto d’imposta. Infine, è esonerato dal fare la dichiarazione dei redditi, anche le persone il cui guadagno non supera gli 8500 euro. Se infatti “si guadagna fino a 8500 euro, da pensione o da lavoro dipendente e si ricade nella no tax area, non si deve presentare il 730.” Se quindi rientri in queste categorie di persone e compili annualmente la dichiarazione dei redditi, smetti di farlo. Non è necessario.