L’IMU diventa DIMU: doppio pagamento per la tua dimora | Non ci lasciano più neanche respirare gratis

Danno e beffa per questo 2025 per gli italiani. La mazzata è dietro l’angolo e riguarda la casa: le novità del momento sono tremende.

Negli anni tra le spese che maggiormente gli italiani hanno dovuto affrontare sarebbe il caso di menzionare l’IMU.

Trattasi di questa imposta da dover pagare sulla seconda casa che sicuramente non ha fatto altro che incidere e non poco sulle risorse economiche di molte persone.

A tal proposito sarebbe anche opportuno dire una cosa importante. Dopo le feste natalizie e con l’avvento del 2025, sono moltissime le spese da affrontare che non riguardano solo ed esclusivamente tasse o rate da pagare come nel caso dell’IMU.

Bollette come quelle delle utenze elettriche, gas, telefonia fissa e mobile giusto per nominarne alcune sono davvero tante e spesso molto esose.

Aiuti economici da parte dello Stato

Lo Stato in questi casi comunque ha dimostrato di essere dalla parte di cittadini fornendo degli aiuti economici non di poco conto. I tanti bonus e gli incentivi presenti anche per questo nuovo anno servono soprattutto per non mettere in difficoltà la popolazione.

Chiaramente, coloro che possono aderire a questi sostegni, appartengono a delle fasce ben precise con un ISEE basso e nuclei familiari spesso con più figli a carico. Ad ogni modo, sarebbe opportuno dire una cosa importante, cioè che dinanzi ad un contesto familiare, dove al momento ci si ritrova a non pensare solo a spese di questo genere, ma anche abbonamenti di palestra, corsi di musica e sport vari dei figli, utilizzare le varie risorse economiche che sono in casa spesso non bastano. Ecco perché in molti riescono ad accumulare risparmi negli anni anche grazie alle varie risorse come il vecchio maialino a forma di salvadanaio.

L’IMU diventa DIMU: doppio pagamento per la tua dimora

Ora però, tornando al discorso dell’IMU, sembra proprio che ci siano delle ultime verità che non faranno piacere a molte persone in Italia, anche perché ci sono da affrontare delle situazioni prossime non così a favore delle proprie tasche. Scopriamo subito gli ultimi dettagli e ciò che ci attende in questo nuovo anno solare.

Come riportato anche da money.it, per chi paga l’IMU quest’anno i costi saranno più alti, ancor di più se la seconda casa è data in affitto. Questo perché come ben sappiamo ci sono alcune imposte da versare che variano come quelle ordinarie e la cedolare secca la cui percentuale è del 21% relativo al canone di locazione mentre, per affitti breve, essa sale al 26%.