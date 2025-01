Campionato invernale FIP: tutte le squadre qualificate e le date della fase finale

Comunicate tutte le squadre che si sono qualificate del Campionato invernale FIP e le date in cui si svolgerà la sua fase finale.

Il Campionato invernale FIP è giunto, anche quest’anno, alle sue battute finali e Stanno per essere disputate le sue ultime gare.

L’attesa di scoprire quali siano gli incontri che saranno disputati e, soprattutto, in quali giorni è davvero molto alta.

La fase precedente a quella finale, ovvero i gironi in cui si sono affrontate le diverse squadre, è terminata alla fine dello scorso mese di dicembre.

L’atto di chiusura di questo campionato sta per prendere il via e sancirà le squadre vincitrici di quest’anno. Scopriamo quali sono e quando si affronteranno.

Campionato invernale FIP: le squadre qualificate e gli orari

Erano diverse le compagini impegnate in questo campionato che sta volgendo al termine. Si sono affrontate in sfide emozionanti, all’ultimo respiro ed i gironi ad eliminazione hanno dato i loro verdetti. Per molte squadre dei vari circoli del territorio, la competizione è terminata alla fine di dicembre.

Per altre, invece, il percorso non è ancora terminato e sono in attesa di affrontare la fase finale che decreterà quale compagine deterrà lo scettro di vincitrice del campionato. Ecco le squadre qualificate e le date delle sfide. Sarà un finale di stagione davvero avvincente.

Squadre e sfide del finale di campionato

Chi può festeggiare sul serio, in questo campionato, è il Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo di Garfagnana. Ebbene sì, avete capito benissimo, il circolo guidato dal presidente Moreno Guidi ha fatto en plein; è arrivato in finale con tutte e tre le squadre che si sono presentate ai nastri di partenza della competizione. Partiamo subito dalla squadra maschile impegnata in quarta categoria. Il team composto da Roberto Suffredini, Matteo Raggianti, Samuele Lunatici, Lorenzo Poli e Denis Tolari, è testa di serie numero 2 e dovrà vedersela, nel primo turno ad eliminazione diretta con il Libertas Sport Livorno “B”.

La squadra femminile, composta da Giuly Santino, Jessica Gemignani e Simona Boni ed impegnata nel campionato limitato 3.4, invece, dovrà affrontare il Tennis Certaldo. Infine, c’è la squadra maschile di Castelnuovo impegnata nel campionato limitato 3.4. Questa squadra è composta da Gianmarco Cecchini, Andrea Del Vaso, Fabrizio Ceccardi, Giuseppe Tognini, Alessandro Bonaldi e Gianluca Biagioni. La compagine è testa di serie numero 2 ed andrà ad affrontare nella prima gara ad eliminazione diretta, la vincente tra la Tennistica Montalese e la Tc Prato “A”.