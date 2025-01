Ufficiale la TASSA ANNUALE di 291€: la pagheranno tutte le casalinghe | Lollobrigida si gira dall’altra parte

Come iniziare il 2025 con pagamenti esosi? Presto fatto. Le casalinghe ora sì che possono definirsi ‘desperate’ all’americana.

In Italia sono sempre tante le casalinghe che si occupano di curare la casa e accudire la famiglia. Sebbene possa sembrare un lavoro semplice, in realtà è il più complicato di tutti anche perché non esistono giorni di ferie o di tranquillità.

La donna casalinga, infatti, è costretta a lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette tranne quelle poche volte che si dedica un po’ allo svago durante le vacanze estive o natalizie fuori porta.

Sebbene quindi ci siano dei momenti di svago e ilarità, il tutto però, viene condito comunque da una programmazione tale da non lasciare in difficoltà alcun membro della famiglia.

Se dovessimo analizzare la giornata tipo di una casalinga italiana di sicuro dovremmo immaginare un nucleo familiare composto almeno da quattro persone compresa lei.

Casalinghe disperate? Il motivo è serio

Immaginare quindi di avere due figli che vanno a scuola comporta da parte della madre dover preoccuparsi dei ragazzi con la chiara collaborazione paterna. In ogni caso, mettere in ordine, pulire, spolverare, fare la spesa e cucinare, talvolta sono cose così incombenti che sembra che il tempo non sia sufficiente.

Ormai, sono davvero tante le casalinghe italiane che spulciano sui social per scoprire tutorial su come preparare delle ricette veloci con pochi ingredienti o pulire gli spazi più nascosti della casa. In ogni caso, si è costantemente con il pensiero proiettato su cosa fare e come farlo per rendere armonioso l’ambiente in cui si vive con l’aiuto di tutti i membri della famiglia. Oggi come oggi, però, i tempi sono cambiati. Ci sono alcuni uomini che si occupano della casa lasciando che sia la donna ad andare a lavoro e questo ormai nel 2025 non si può considerare più come un episodio isolato.

Approvata la tassa annuale di 291€: la pagheranno tutte le casalinghe

Proprio per questo nuovo anno pare proprio che ci siano tanti soldi in più dato aver sborsare. Va fatta chiarezza perché sebbene abbiamo menzionato la parola tassa da 291€ in realtà si tratta di una mera e propria conseguenza diretta. Infatti, stando a quanto riportato da Assoutenti, da un’analisi approfondita, sembra proprio che per il 2025 le spese alimentari rispetto al passato aumenteranno del 2,4%. In tutto questo, ci si attende una pronta risposta da parte del Ministro della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.

Pertanto, si assisterà ad una vera e propria inflazione che porterà ad un aumento generale del costo della vita. Ancor di più quindi ci raccomandiamo di controllare bene i volantini delle offerte e approfittare degli sconti riservati in modo da tamponare, il più possibile, queste difficoltà logistiche.