INPS, ora puoi avere 5000€ se hai questo codice sulla patente | Paga tutto lo Stato

Cosa vuol dire che grazie all’INPS puoi avere il rimborso esperienze da 5000€ se avete questo codice sulla patente?

Tutti quanti dobbiamo lavorare per poter sopravvivere, tranne una fascia ristretta e fortunata che sono ereditieri o che comunque hanno un cognome talmente importante da poter non fare nulla se solo lo volessero.

A parte loro, la maggior parte dei cittadini lavora, con la speranza di poter andare in pensione un giorno e godersi gli sforzi degli anni precedenti. In base all’anno di nascita e al momento in cui si sono iniziati ad accumulare i contributi, l’importo finale destinato al cedolino pensionistico cambierà da persona a persona, così come gli anni necessari di lavoro.

Ecco perché sono in molti che si stanno chiedendo cosa vuol dire quel rimborso esperienza di 5000€ inviato dall’INPS, se avete questo codice sulla patente. Pagherà veramente tutto lo Stato?

I due modi per calcolare la pensione

Prima di fare chiarezza sul fulcro della questione, è bene fare un passo indietro e differenziare il sistema retributivo da quello contributivo. Il primo viene applicato a tutti coloro che hanno versato contributi fino al 31 dicembre 1995, mentre in data successiva, si parlerà del secondo metodo.

Il retributivo si fonda sulla media della retribuzione degli ultimi anni, mentre il contributivo conta tutti i contributi versati in tutti gli anni lavorativi. Soprattutto per il primo caso, qualora negli ultimi anni di lavoro abbiate subito una riduzione dello stipendio, o vi foste appoggiati alla disoccupazione, alla naspi e così via, capirete bene come il vostro indennizzo sarà inferiore alla cifra sperata.

Il rimborso esperienza

Dopo aver parlato della differenza tra i due metodi per il calcolo della pensione, dobbiamo fare chiarezza su quello che è stato definito in rete come rimborso esperienza di 5000€ che si ottiene in base al codice della patente, tramite l’INPS. Dunque, questo rimborso altri non è che la pensione e il codice della patente è la data di nascita, in base alla quale potrete o meno salutare il mondo del lavoro.

In merito ai 5000€, è un aumento della pensione che alcuni cittadini potranno ottenere nella pensione, qualora ottenessero la neutralizzazione, cioè uno strumento del lavoratore per evitare penalizzazioni, qualora gli ultimi anni lavorativi, la media versata negli anni dovesse abbassarsi. Non tutti possono richiederla, anche perché non conviene a tutti, motivo per cui fareste meglio a parlare con gli esperti del settore, i quali sapranno dirvi se a voi conviene fare domanda o meno.