UFFICIALE: ecco il primo BONUS PELLET della storia | Meloni ha deciso: con 8000€ ti sistemi a vita

Giorgia Meloni ha approvato il bonus pellet, un’agevolazione che se richiesta ti può sistemare a vita. Ti regala 8000 euro.

Sta per arrivare un bonus che farà felici tantissimi italiani. Un’agevolazione che permetterà loro di risparmiare molto denaro, ma che allo stesso tempo avrà un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente, cosa che al giorno d’oggi è fondamentale.

Al giorno d’oggi è sempre più importante investire nell’ambiente, poichè così facendo si può sia preservare l’ambiente che garantire a noi stessi una migliore qualità della vita.

Proprio per questo è stato indotto questo bonus, il cosiddetto “bonus pellet“.

Servirà a risparmiare molto denaro, fino a 8000 euro, ma anche ad avere una migliore cura dell’ambiente. Il bonus in questione è stato infatti pensato per chi possiede una stufa, una caldaia oppure un camino. Permetterà a chi lo richiede di sostituirli con qualcosa di meno inquinante.

Un bonus che punta a far risparmiare ma con un occhio di riguardo per l’ambiente

Il bonus potrà essere sfruttato per poter cambiare la propria caldaia e sostituirla con dei nuovi generatori meno inquinanti oppure con delle pompe di calore, alimentati a biomassa. Praticamente per installare camini aperti, stufe a legna o in pellet o caldaie a legna o in pellet.

Spiega l’assessore all’ambiente Irene Priolo, che “uno dei motivi che incidono sulla presenza di polveri sottili nell’aria, è proprio la combustione di caldaie di vecchia generazione e di biomasse tramite impianti obsoleti.” Per questo motivo è stato pensato a questo bonus. Tuttavia, non tutti potranno usufruirne.

Disponibile dal 27 gennaio

Per accedere alla domanda per il bonus bisognerà accedere al portale della Regione Emilia Romagna con le credenziali Spid, Cie oppure Cns a partire dalle ore 14 del 27 gennaio. Le domande chiuderanno alle ore 16 del 31 dicembre, per permettere a chi si trova in Emilia Romagna di accedere il bonus.

Chiaramente si consiglia sempre di fare domanda del bonus il prima possibile, poichè c’è la possibilità che i fondi per rispondere alla richiesta terminino prima della scadenza del bando. Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha finanziato questo bando con circa 10 milioni di euro, ma c’è la possibilità che i fondi terminano prima del previsto, considerando che è molto probabile ci sia una grande domanda tra gli abitanti dell’Emilia Romagna. Il bonus infatti non è stato pensato per l’Italia in sè, ma per chi rende efficiente la propria casa con interventi del Gestore servizi energetici, in questoo caso quindi le zone di pianura dell’Emilia Romagna, che già dal 2023 sono assengatori del contributo termico.