LIDL, scoppia lo scandalo: lo mangi e rischi l’asfissia | Plastica conficcata nel cibo

Cosa vuol dire che al Lidl è scoppiato lo scandalo per la plastica finita all’interno del cibo? Molti suppongono che se la mangi rischi l’asfissia, ma sarà veramente così?

I richiami alimentari non sono nuovi, in quanto, purtroppo ne leggiamo spesso. Le motivazioni di tali avvertimenti sono molteplici, si passa dalla contaminazione del cibo, all’errore umano nello scrivere le etichette, al malfunzionamento dei macchinari e così via.

Fortunatamente il nostro Stato è molto attento alla salute del cittadino, per questo sono molteplici i controlli che vengono effettuati nel cibo che mangiamo, soprattutto per quello messo in vendita da discount e supermercati.

In merito proprio a queste segnalazioni, in rete è sopraggiunta la preoccupazione dopo quella comunicazione che mette sotto i riflettori il Lidl. Veramente se mangi quel cibo con la plastica rischi l’asfissia?

La segnalazione dell’utente

Il Fatto Alimentare è uno dei portali maggiormente tenuti in considerazione, dopo ovviamente gli avvisi pubblicati dal Ministero della Salute, in merito a richiami alimentari e pericoli vari. Grazie al servizio che offrono, hanno salvato molti cittadini che magari non avevano letto quegli avvisi urgenti in merito a problematiche varie con determinati alimenti. Oltre a questo, danno anche voce ai cittadini che gli sottopongono particolari quesiti.

In questo particolare caso una consumatrice ha mostrato le sue perplessità con il pesce surgelato acquistato dal Lidl, dentro al quale avrebbe trovato della plastica blu come mostra nella fotografia allegata. La sua richiesta inizia così: “ho acquistato i filetti di merluzzo atlantico senza pelle congelato della marca Ocean Sea alla Lidl di via Polidoro da Caravaggio a Milano e ogni volta che l’ho comprato, ho trovato dentro alla carne del pesce dei pezzetti di plastica celeste…”.

La risposta del Lild

Veramente al Lidl la plastica è stata trovata nel cibo e chi la mangia rischia l’asfissia? Questa è soltanto una delle domande poste da qualche utente in rete dopo aver letto del caso portato alla luce da una cliente che ha mostrato le sue perplessità a, Il Fatto Alimentare. Il noto quotidiano, dopo aver pubblicato la testimonianza della signora, ha condiviso anche la risposta arrivata dal Lidl stesso.

Ecco che cosa hanno risposto dal noto discount: “a seguito di dovute verifiche, non abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni in merito alla referenza da lei indicata e dunque confidiamo che si tratti di un caso isolato…Il fornitore assicura di applicare stringenti controlli in produzione per rimuovere l’eventuale presenza di tale plastica. Tuttavia, qualora dovesse essere accidentalmente rinvenuta, si rassicura che la stessa è idonea per il contatto alimentare e non risulta quindi nociva…”.