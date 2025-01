Parcheggi blu, UFFICIALE il nuovo limite d’età | Non puoi più pagare semplicemente il ticket

Cosa vuol dire che è arrivato il limite di età per i parcheggi blu? Veramente pagare il ticket non basta più?

Il nuovo Codice della Strada ha fatto agitare parecchio i guidatori, i quali hanno dovuto digerire nel minor tempo possibile, le nuove regole da applicare su strada, che hanno preso il posto di quelli conosciute da decenni.

Come succede per tutte le cose però, non si può essere di mentalità chiusa, in quanto bisogna essere sempre aggiornati e pronti a cambiare modo di agire, secondo le nuove direttive. Su strada sono molteplici le regole che sono cambiate, così come le sanzioni che ne conseguono.

Eppure in molti non capiscono cosa voglia dire la nuova indiscrezione che circola in rete. Cosa vuol dire che per i parcheggi blu arriva il limite di età e che pagare il ticket non basta più?

Quando si può prendere la patente

Prima di procedere con il discorso di apertura, dobbiamo fare una premessa, che è strettamente collegata al discorso che andremo a fare a breve. Per chi non lo sapesse, esistono dei limiti di età ben precisa per i quali prima, non è possibile prendere la patente. In questo caso, per prendere quella delle auto dovrete aver compiuto 18 anni, mentre per i ciclomotori bisogna avere dai 14 anni in poi.

Per quanto riguarda i rinnovi della patente B invece, dovranno essere svolti: ogni 10 anni fino a 50 anni di età; ogni 5 anni per età compresa tra i 50 anni e i 70 anni; ogni 3 anni per età compresa tra i 70 anni e gli 80 anni e ogni 2 anni per gli over 80.

Il limite di età per i parcheggi blu

Veramente è arrivato il limite di età per i parcheggi blu? Pagare il ticket non servirà più? Ebbene, dobbiamo fare chiarezza perché c’è molta confusione in rete. Dunque, utilizzare i parcheggi blu implica il fatto che voi abbiate la patente e quindi si parla dei 18 anni in su, in quanto prima non si può guidare. In merito al limite di età invece, è strettamente collegato ai parcheggi, in quanto se ci fosse un tempo massimo per guidare, capite bene che non potreste usare neanche i parcheggi per la vostra auto.

Questo discorso per ora è molto nebuloso. Sui principali quotidiani, oggi si parla di un possibile limite di età, dopo il quale non sarebbe più possibile guidare in autostrada, si pensa dopo i 75 anni, visti i numerosi incidenti avvenuti proprio da guidatori anziani. Come rivelano da tuttonotizie.eu però, per il momento non c’è nessuna ufficialità in merito, in quanto, nel nuovo Codice della Strada non se ne parla. Quello che si è potuto capire però è che in futuro, potrebbero arrivare ulteriori modifiche al regolamento stradale, in base anche agli studi che verranno conseguiti in questi anni e quindi potrebbero arrivare nuove strette in merito alla guida su strada, ma almeno per ora, finché si avranno le abilità fisiche e psichiche, non ci saranno divieti di guida.