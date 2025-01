Ultim’ora: questo sarà il primo Sanremo a pagamento della storia della tv | 1000€ in più di canone

Cosa vuol dire che questo Sanremo sarà il primo a pagamento di tutta la storia della tv, dove avrete 1000€ in più per il canone?

Il Festival di Sanremo 2025 sta per arrivare e i fan non stanno più nella pelle, in quanto il nuovo conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, promette delle vere e proprie chicche. D’altronde, il conduttore più abbronzato di sempre, non è un novellino sul palco dell’Ariston.

Carlo ha già condotto la kermesse canora più importante d’Italia in anni passati, per questo si è classificato come il successore migliore del Sanremo di Amadeus, i cui numeri di share sono stati da togliere il fiato.

Eppure, tra le varie novità ce n’è un’altra che sta circolando in rete che sta attirando molto l’attenzione degli utenti. Cosa vuol dire che questo sarà il primo Sanremo a pagamento della storia della tv, grazie al quale avrete 1000€ in più per il canone?

Cosa sappiamo di questo Festival di Sanremo 2025

I nomi che stanno circolando in questi giorni in rete in merito al Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti sono sensazionali. Si inizia con la lista dei cantanti, divisa tra quella dei Big e delle Nuove Proposte. Già solo dopo le indiscrezioni in merito alla standing ovation riservata a Giorgia dall’orchestra, ne vedremo sicuramente delle belle.

Ovviamente le emozioni non finiscono con i cantanti, in quanto Carlo è riuscito a portare dei nomi da togliere il fiato in merito agli ospiti e ai co-conduttori/co-conduttrici. Vi diciamo che si parla di Antonella Clerici, Gerry Scotti, Jovanotti e così via.

Il Sanremo a pagamento: 1000€ per voi

Cosa vuol dire che questo è il primo Festival di Sanremo a pagamento della storia della tv, grazie al quale potrete avere 1000€ in più per il canone? Ovviamente stavamo ironizzando sul fatto che grazie a questa nuova offerta di lavoro, otterrete quella cifra per 2 giornate di lavoro direttamente dal festival e se quella rendita la metterete da parte, il canone non lo pagherete per anni.

L’offerta è attualmente presente su Infojobs e sono già più di 300 i candidati che sperano di essere selezionati per intervistare e conoscere i propri idoli. Sappiate che non ci sono requisiti particolari se non quello di essere un grande appassionato di musica con la “M” maiuscola. Se interessati, vi conviene andare a leggere immediatamente l’offerta di lavoro e candidarvi, non si sa mai che potreste essere proprio voi i fortunati che saranno selezionati per portare a termine questa straordinaria possibilità. Non capita tutti i giorni di poter essere pagati per assistere a Sanremo, non credete?