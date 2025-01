“Prego, mi dia il suo 69” | Posto di blocco, da oggi non puoi esimerti: vai in galera e buttano la chiave

Cambia il posto di blocco. Se adesso mostri il codice 69, non puoi più sfuggire alle regole del Codice. Rischi di finire in galera.

Se finora hai sempre pensato al posto di blocco come il momento in cui gli agenti di polizia effettuano il semplice controllo dei documenti e dello stato del veicolo, dimentica ogni cosa.

Con il nuovo Codice della Strada, è cambiato anche il posto di blocco, che non si limita più a queste verifiche.

Le nuove norme prevedono infatti, anche la verifica di alcuni codici, che vengono messi sulla patente nel momento in cui s’infrangono delle specifiche regole.

Si tratta dei cosiddetti codici 68 e 69, da cui gli automobilisti “non possono sfuggire”. Rischiano delle gravi conseguenze se non rispettano le loro norme.

Dei codici da cui gli automobilisti non possono sfuggire

Come riporta “Motorzoom.it”, con il nuovo Codice Stradale si acuiscono le pene e le repressioni delle azioni contrarie alle norme. Questo per evitare che si diffonda l’illegalità e che venga messa a repentaglio la vita delle persone e la preservazione delle cose, sia pubbliche che private.

Soprattutto diventano più dure le pene per chi guida in stato d’ebrezza. Proprio per limitare l’abuso di alcol alla guida sono state infatti emesse delle norme molto stringenti, che portano a delle gravi conseguenze nel momento in cui vengono infrante. Tra queste l’applicazione di alcuni codici sulla patente.

Gravi rischi per chi non rispetta i vincoli dei codici

Una delle novità più importanti del Codice della Strada, ha a che fare con l’installazione dell’alcolock, un dispositivo elettronico che registra il tasso alcolemico del guidatore e che deve essere utilizzato prima che si accenda il veicolo. È praticamente un piccolo etilometro, che impedisce alla macchina di accendersi, qualora il test all’alcol risulta positivo. Non tutti però devono averlo in macchina, ma solamente chi ha sulla patente il codice 69.

Si tratta di un vincolo che viene fatto nel momento in cui si viene sanzionati in stato d’ubriachezza, dopo essere risultato più volte positivo all’alcol test. Se infranto può portare alla sospensione della patente. Lo stesso accade se viene infranto il codice 68, il cosiddetto “niente alcol”, che proibisce in maniera assoluta l’assunzione di alcolici. Anche questo, se infranto, può portare al pagamento di una multa salata, oltre che alla sospensione della patente. Bisogna quindi pensarci due volte prima di assumere alcolici e mettersi poi alla guida. Non solo si compromette la sicurezza stradale, ma possono esserci delle gravi conseguenze.