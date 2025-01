“Sembrava il volantino del Conad, ora sono in bancarotta” | Raccomandata 670: scappa se suona il postino

Cosa vuol dire che sembrava il volantino del Conad e invece era una raccomandata 670? Attenzione a quando la ritirate.

Che viviamo in un condominio o in una casa indipendente, la prima cosa da fare quando ci si trasferisce, è quello di segnalare in modo chiaro e leggibile il cognome dei residenti ponendoli sopra alla buca delle lettere. In questa maniera il postino saprà sempre a chi e dove consegnare la posta.

Questa procedura è fondamentale, in quanto in buca, non riceviamo soltanto il volantino del nostro supermercato preferito o qualche pubblicità di qualche brand famoso, ma anche (e soprattutto), comunicazioni di ogni genere di notevole importanza. Si passa per esempio dalle multe, alle notifiche di mancato pagamento, alle comunicazioni statali e così via.

Capita però in questo particolare caso che chi ha ricevuto la raccomandata 670, pensando fosse il volantino del Conad si è visto prosciugare il conto. Proseguite nella lettura in modo da chiarire questo aneddoto curioso (se così possiamo definirlo).

I codice della raccomandata

Facciamo un passo indietro, in modo da far comprendere meglio il nostro discorso. Dunque, ogni volta che arriva una comunicazione importante che necessita la firma da parte del destinatario o di chi ne fa le veci, il postino vi invita a scendere per firmare la conferma dell’avvenuto ritiro. In quel momento, in base al colore e al tipo di materiale, si cerca di capire subito che non sia una multa o un avviso da pagare.

Per questo motivo fareste meglio a conoscere i vari codici di tali comunicazioni, vi aiuteranno sicuramente a capire prima di cosa si tratta. Per farvi qualche esempio: con i codici 12, 13 o 1a, si tratta di una raccomandata semplice, con il codice 65o, si tratta di una raccomandata che arriva dall’INPS, con il codice 689 si tratta di un codice generico utilizzato da Poste e così via.

Il significato della raccomandata 670

Cos’è successo a quell’utente che credeva di aver ricevuto il volantino del Conad e invece era una raccomandata con il codice 670? Ebbene, questa rivelazione è stata rilasciata sui social e ha lasciato molta perplessità tra gli utenti i quali non tutti hanno capito com’è potuto succedere che qualcuno potesse ritirare una raccomandata che arriva dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione scambiandola per il comune volantino del noto supermercato, dovendo comunque poi pagare una cifra importante.

Ad ogni modo, noi non sappiamo come siano andati realmente i fatti, ma un consiglio ve lo possiamo dare, soprattutto se vivete in un condominio, non ritirate mai una raccomandata che non è intestata a voi, perché non potete mai sapere qual è il suo contenuto.