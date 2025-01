Passata la legge MUTUO MUTO: da oggi puoi smettere di pagarlo | Queste banche rimangono col cerino

In che cosa consiste quella che online è stata definita come la “legge mutuo mutuo”, dove si può smettere di pagarlo?

Raramente troviamo cittadini che possono acquistare un immobile pagandolo totalmente in un’unica tranche, per questo motivo sopraggiunge il mutuo. Parliamo dell’aiuto che le banche forniscono ai clienti, anticipandogli la cifra per acquistare la casa, facendosela poi restituire rata per rata, mese per mese, anno per anno, fino al saldo di tutto il debito.

Saranno previsti degli interessi, motivo per cui il cliente restituirà sempre di più di quello che ha chiesto in prestito. Nel linguaggio parlato, la parola mutuo la colleghiamo immediatamente all’acquisto di una casa, in realtà nel lessico giuridico include nel calderone anche i finanziamenti e i prestiti.

Eppure non tutti sanno che grazie a quella che è stata definita come “legge mutuo mutuo”, potrete smetterla di pagare il mutuo, lasciando le banche con un pugno di mosche. Ma com’è possibile?

Fare richiesta per il mutuo

Quando si necessita di fare richiesta per il mutuo, bisogna essere preparati all’idea che non sempre le banche possano dare esito positivo, per questo fareste meglio a chiedere un appuntamento, in modo da sapere già in partenza, prima di scegliere una casa, quale possa essere la cifra massima da voi mutuabile e soprattutto se l’istituto di credito possa accettare o meno la vostra richiesta.

Capita spesso che per svariati motivi, come per esempio una condizione particolare di salute, l’età, il tipo di lavoro e così via, il consulente possa rifiutarvi la transazione o comunque vi richieda un garante, per questo motivo fareste meglio a contemplare anche questa evenienza e iniziare a chiedere a qualche familiare o amico stretto se possa essere d’accordo ad aiutarvi.

Cos’è la “legge mutuo mutuo”

Qualcuno l’ha definita sui social come la “legge mutuo mutuo” e si riferivano a quella possibilità di non pagarlo più, lasciando “all’asciutto” le banche. Ma in che cosa consisterà questa informazione? Ebbene, stiamo parlando della prescrizione del mutuo: “Il termine di prescrizione di un mutuo decorre dall’ultima rata pagata: se da questo momento passano 10 anni senza che la banca o la finanziaria inviino una diffida, una messa in mora o qualsiasi sollecito di pagamento formale, il credito va in prescrizione…”, come riportano da bancobpm.it.

Inoltre come rivelano da money.it: “nel 2025 si prescrivono i mutui che i clienti avrebbero dovuto finire di pagare nel 2015, a patto che nel frattempo non ci siano state interruzioni o che le ultime siano state appunto nel 2015”.