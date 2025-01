Ultim’ora: approvato il bonus per il lavoro più faticoso d’Italia | Ti pagano 50.000€ per ripagarti il sudore

Cosa vuol dire che è stato approvato il bonus per il lavoro più faticoso d’Italia? Ti pagano 50.000€ e il popolo del web non vede l’ora di conoscere i dettagli.

Viviamo in un periodo dove ogni aiuto concreto rilasciato dallo Stato è bene accetto, soprattutto per tutti quei lavoratori (dipendenti o autonomi) e pensionati che fanno molta fatica ad arrivare a fine mese con i loro proventi.

La nuova Legge di Bilancio 2025, redatta dal governo Meloni, è entrata in vigore dal primo dell’anno e quindi sono molti coloro che si affrettano per fare domanda all’INPS o al Caf, per ottenere i vari bonus e agevolazioni previsti. Ovviamente non tutti ne avranno diritto, in quanto i requisiti sono molto stringenti e inoltre per chi ne avrà diritto, dovranno vagliare bene la modalità di ottenimento, in quanto alcuni vengono elargiti in automatico e per altri invece bisognerà presentare domanda.

Tra i vari approvati, c’è quello che è stato definito dal popolo del web, come il “bonus per il lavoro più faticoso” che si possa fare in Italia. I cittadini hanno drizzato le antenne dopo aver letto di quel risarcimento ricavabile di 50.000€.

La nuova Legge di Bilancio 2025

La nuova Legge di Bilancio 2025 ha diviso l’opinione pubblica e politica, in quanto molti sono favorevoli altri contrari, in merito al disegno di legge redatto dal governo Meloni. A prescindere da questo, sono molteplici i cambiamenti che bisogna considerare.

Soprattutto le famiglie con figli, farebbero bene a informarsi per quanto riguarda il bonus nido, il bonus per le madri lavoratrici, quello inerente ai figli a carico, le spese extra per la scuola e così via. Per questi bisognerà verificare di avere un reddito annuo consono alla cifra richiesta e alla situazione familiare necessaria per fare domanda.

Il bonus per quel lavoro molto faticoso

Tra i vari bonus e agevolazioni presenti nella nuova Legge di Bilancio 2025, c’è anche quello che è stato definito come il “bonus per il lavoro più faticoso” che si possa fare in Italia. In realtà questa agevolazione copre uno dei tanti lavori che possono essere considerati come gravosi e usuranti. In merito a questo aiuto, è stato creato ad hoc per incentivare la creazione di posti di lavoro al Sud, mediante l’attivazione del bonus zes agricoltura.

I settori che possono chiedere il sostegno sono quelli dell’agricoltura, pesca e acquacoltura e come requisiti deve esserci quello di un investimento minimo di 50.000€, dell’apertura dell’attività nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia e che le spese siano state sostenute tra il 16 maggio e il 15 novembre 2024. Sul sito ufficiale troverete anche le date di scadenza per inoltrare la domanda e le spese ammissibili per ottenere tale aiuto.