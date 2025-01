Ultim’ora dalla Zecca di Stato: ecco le banconote da 1500€ | Messe già in circolazione le prime

Veramente sono arrivate le banconote da 1500€ messe già in circolazione dalla Zecca di Stato? In rete non sanno più cosa pensare.

Dietro al mondo della numismatica c’è una schiera di collezionisti, esperti e appassionati che non avete idea, in quanto sono molti i cittadini che investono in questo campo, sia per collezione che per rivendere.

Lo vediamo spesso a Cash or Trash, alla fine anche il collezionista più assiduo potrebbe un giorno vendere una sua rarità agli strepitosi Mercanti presenti sul Canale 9 o comunque anche solo voler conoscerne la quotazione dal Dottor Rosa.

Per questo sono in molti coloro che sono andati alla ricerca delle banconote da 1500€ messe in circolazione dalla Zecca di Stato. Ma sarà veramente così? Cerchiamo di fare chiarezza.

Le banconote rare

In merito alle banconote rare, sappiate che sono molteplici quelle che presentano una combinazione particolare o un errore di stampa che una volta messe in commercio, diventano preziose come quando tutti cercavano Pikachu nell’app dei Pokemon.

Per esempio sono quelle che sul retro hanno una serie numerica completamente consecutiva a essere maggiormente cercate, così come quelle che su 11 numeri di serie presentano ben 10 numeri uguali o tutti diversi. Le banconote “Radar” poi, sono anche molto cercate e sono quelle che presentano un numero palindromo; sappiate che trovarle è cosa assai rara, per quello che, chi ci riesce deve tenersela da conto, in quanto il valore è inestimabile. L’avrete capito più una banconota è rara per qualche caratteristica particolare, più è ricercata dal mondo del collezionismo.

Le banconote che tutti cercano

In merito al discorso di queste banconote rare e speciali, in rete si sta parlando di quelle banconote da 1500€ messe in circolazione dalla Zecca di Stato che hanno allarmato i collezionisti. Tutti le vogliono, tutti le cercano, ma sarà veramente così? Proprio per mettere fine a questa errata comunicazione o comunque pensiero inesatto in merito a questo argomento, proseguite nella lettura e capirete meglio.

Tra le rarità trovate, anche le banconote definite “Specimen”, cioè quelle di prova destinate al governatore della Banca Centrale Europea o a qualche personalità molto illustre, la cui inserzione è riportata sia sulla filigrana che sul retro. Queste banconote vengono quotate sui principali cataloghi con cifre veramente da record: abbiamo le banconote “Specimen” da 5 e 10 € con un valore che va dai 750 euro ai 1500 euro ognuna, prezzo che ovviamente aumenta rispetto alla banconota trovata. Chi riuscisse a entrare in possesso di queste rarità, secondo le stime, potrebbe guadagnare veramente molti soldi, se considerate il fatto di stringere tra le mani comunque una banconota di piccolo taglio.