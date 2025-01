Andate e godetevi la vecchiaia | Giorgetti ha deciso: Superbonus Anziani se hai più di 65 anni

Che cos’è questo Superbonus Anziani per chi ha più di 65 anni di cui si parla tanto? Approvato da Giorgetti e colleghi.

Ogni essere umano sa perfettamente che nel corso della sua vita passerà svariate fasi, si passerà da quella infantile a quella adolescenziale, fino ad arrivare alla vita adulta e infine, ma non per questo meno importante, all’anzianità.

Ognuno vive dei momenti particolari in ogni fase, ma sicuramente quella relativa alla vecchiaia è la più delicata. Come diceva nonno Eddie in Jumanji the next level: “Invecchiare è un dono, certe volte me lo dimentico ma è cosi… che cosa si può volere di più”.

In merito proprio a questo arriva un nuovo Superbonus Anziani se si ha più di 65 anni che sicuramente farà tirare una boccata d’aria fresca a molti. Ecco che cosa hanno decretato Giorgetti e colleghi.

La questione della vecchiaia

Come dicevamo, la vecchiaia è una delle fasi più delicate di tutte, principalmente per due motivi: bisogna sempre sperare di arrivarci in salute e secondo, bisogna mettere in conto che le entrate percepite durante la propria fase lavorativa, saranno inferiori e quindi ogni cosa andrà ridimensionata. Per questo motivo, se arrivate in vecchiaia senza nessuna malattia (cosa che vi auguriamo), oltre a godervi questo periodo di meritato relax che vi siete guadagnati dopo decenni passati a lavorare, valutate bene tutti gli aiuti che potrete richiedere all’INPS. Con questa nuova Legge di Bilancio tra l’altro, è stata inserita anche la prestazione universale a cui poter accedere.

Inoltre, in previsione di questa previsione finanziaria, durante la vostra attività lavorativa è sempre meglio cercare di risparmiare il più possibile, mettendo da parte capitale, investendo, attivando buoni postali e così via. Così facendo, potrete affrontare la vostra vecchiaia nella maniera più serena possibile.

Il Superbonus Anziani dai 65 anni di età in su

Come vi dicevamo prima, sono previsti diversi aiuti per la vecchiaia pensati dal governo, i quali possono subire modifiche tra una Legge di Bilancio e l’altra. In merito proprio alla nuova manovra attiva dal 1° gennaio 2025, si sta parlando molto di quello che è stato definito il Superbonus Anziani dai 65 anni in su, deciso da Giorgetti and company. Di cosa si tratta?

Ebbene, da questa età in poi o comunque da quando si potrà andare in pensione, in casi particolari, ai cittadini spetta l’indennità di accompagnamento, la cui cifra serve per la prestazione assistenziale che viene erogata direttamente dall’INPS, verso chi si prende cura della persona anziana che presenta particolari condizioni di invalidità. Da questo 2025, sappiate che sarà previsto un aumento arrivando a una cifra pari a 542,02 euro, che viene versata ogni mese per 12 mensilità. In questa maniera, la persona non più soggetta ad attività lavorativa, potrà affrontare questa nuova fase della vita, con una certezza economica in più, che si andrà ad accumulare alla pensione percepita regolarmente.