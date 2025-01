Bollo auto, da oggi puoi pagare solo 27€ con questo codice sconto | Arrivati i saldi anche qui

Sono arrivati i saldi anche sul bollo auto. Utilizzando questo “codice sconto” puoi pagarlo solamente 27 euro.

È il periodo dei saldi, il momento dell’anno in cui nei negozi, digitali e non, sono proposti dei prodotti a dei costi riabbassati, in offerta.

Chiaramente la gente ne approfitta e infatti in queste settimane, così come nel periodo estivo, tantissime persone girano per i negozi a fare compere, alla ricerca dell’offerta migliore.

I saldi però non si limitano ai negozi fisici. In questo periodo anche nei negozi digitali, come Amazon, Shein e Zalando si possono trovare tantissimi prodotti in saldo. Addirittura si possono trovare degli sconti sul bollo auto!

Sembra incredibile ma è così. Usando quest’offerta puoi per esempio pagarlo a solamente 27 euro! Una cifra davvero ridotta considerando quanto costa solitamente.

Un’offerta che rende il versamento del bollo meno sofferente

Pagare il bollo dell’auto comporta per molti un enorme sacrificio. È una tassa che va pagata ogni anno, anche qualora il mezzo non dovesse essere usato e il cui costo può raggiungere dei valori esorbitanti.

Tante persone fanno infatti fatica a pagarla, ma nessuno può sfuggire al suo pagamento, pena delle sanzioni amministrative, il cui costo aumenta di giorno in giorno, finchè non si salda il debito del bollo o addirittura la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, se il bollo non viene pagato per tre anni. Tuttavia quest’offerta permette di pagare il bollo a un prezzo stracciato e rendere più leggera l’intera questione. Con tre comode rate il pagamento è saldato.

Un metodo che rende il pagamento del bollo più leggero e gestibile

Per legge, nessuno, fatte alcune eccezioni, può scampare al versamento del bollo dell’auto. Come riporta il sito dell’Aci, solamente chi acquista un veicolo a basso impatto ambientale o possiede una vettura da più di vent’anni o possiede un’automobile destinata alla mobilità dei disabili può essere esente dal pagamento del bollo. Fatte quindi queste eccezioni, chiunque è tenuto a versarla regolarmente.

Tuttavia pagarlo con la piattaforma “Pagopa” può rendere il procedimento più leggero. “Pagopa” permette infatti di versare il bollo auto attraverso Paypal in tre rate e di spendere quindi una modica cifra a ogni rata, come per esempio 27 euro. Se quindi per esempio l’ammontare del bollo auto equivale a 81 euro, con tre rate di 27 euro ciascuna il debito è saldato. In questo modo il pagamento del bollo è più leggero e più gestibile.