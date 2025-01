Bonus Pellet di fine stagione: lo Stato ti manda un camion a pochi spicci | È in liquidazione totale

Cosa vuol dire che lo Stato ti manda a casa il materiale a pochi euro grazie al bonus pellet? È in liquidazione totale?

Il pellet è uno dei materiali maggiormente utilizzati nel corso di questi ultimi anni, anche come sostituto del legno, in merito al combustibile per le stufe. La particolarità di questo composto è quello di far parte del riscaldamento ecosostenibile.

Questo materiale ecologico si ricava dallo scarto del legno e non ha soltanto un’ottima resa ma aiuta anche a diminuire gli sprechi delle risorse naturali, visto che non viene tagliato legname apposito per poterlo creare.

Per questo in molti saranno contenti di poter utilizzare ancora il bonus pellet di fine stagione, in quanto lo Stato ve lo manda a casa a pochi spicci. Cosa vuol dire?

I vantaggi della stufa a pellet

I vantaggi di acquistare una stufa a pellet sono innumerevoli, per questo sono molti che hanno optato per questa soluzione per riscaldare casa propria. In primis, il calore che si irradia da questa stufa è veramente molto ampio e la stanza veramente raggiunge un grado di calore notevole. Inoltre è possibile programmare l’accensione o lo spegnimento della stessa, in quanto non è obbligatorio aspettare che il composto bruci tutto.

Il combustibile è molto efficiente, c’è una bassissima produzione di scarti, per non parlare del basso impatto ambientale in merito alla canna fumaria e ai tubi per espulsione dei fumi in generale. I costi per poter acquistare una stufa a pellet e anche il materiale successivamente ha sicuramente un notevole impatto nel budget familiare, per questo motivo, sono in molti che hanno usufruito delle agevolazioni passate e anche quelle del presente.

Il bonus pellet di fine stagione

Nel corso degli anni tutti i bonus e le agevolazioni che ruotavano attorno al pellet sono cambiati, ma comunque qualcosa c’è ancora, grazie al quale potrete fare vostro questo metodo di riscaldamento totalmente green e poco inquinante. In merito al bonus pellet di fine stagione, ci riferiamo al fatto che questa agevolazione che sarebbe dovuta terminare a fine 2024, è stata prorogata anche per il 2025 e parliamo dell’Ecobonus al 50% o al 65% in merito all’acquisto della caldaia o di chi effettua lavori ecosostenibili.

In merito all’acquisto del pellet, non è prevista la riduzione come nel 2024 in merito all’acquisto, per questo motivo, molti semplicemente controllano con costanza le varie offerte pubblicate online o nei negozi addetti, i quali di sovente vendono il materiale a prezzi veramente contenuti.