Ma quale Toscana? La carne più buona del mondo la puoi mangiare solo in questa regione italiana | Arrivata l’ufficialità

Lo sai dove puoi trovare una delle carni più buone del mondo? Oltre alla deliziosa fiorentina della Toscana, c’è un’altra regione italiana che fa parlare di sé.

Rigorosamente al sangue, anche se qualcuno ci prova a chiederla ben cotta, la fiorentina è uno di quei piatti tipici della Toscana che ha reso la bellissima regione italiana, ancora più famosa nel mondo.

Esistono addirittura manuali specifici su come deve essere preparata e cotta questa bistecca affinché possa essere definita “l’originale”, tant’è che sono molti gli chef che gli hanno dedicato numerose ricette e attenzioni.

Eppure, dopo aver letto questa informazione, possiamo dirvi che oltre alla Toscana, una delle carni più buone al mondo potete trovarla anche in questa tipica regione italiana.

La regione italiana avvolta nel mistero e nella leggenda

Prima di svelarvi qualche dettaglio culinario in più in merito alla nota regione italiana, volevamo fare un passo indietro, spiegandovi indicativamente perché in questo luogo, oltre che ad andarci per mangiare, dovreste andarci per scoprirla, centimetro dopo centimetro. A prescindere dal fatto che l’Italia è tutta bella e che i turisti, sia quelli nazionali che internazionali, dovrebbero scoprirla in lungo e largo, questa particolare regione italiana è molto gettonata come meta di vacanza.

Iniziamo col dire che l’intera città sembra essere avvolta in un cielo d’estate o comunque in qualche realtà magica, visto che le case e i muri dei viottoli interni sono tutti rigorosamente dipinti di blu. Tutto questo ruota alla leggenda letta su travel.thewom.it, nel quale si scopre che il duca Michele Vaaz, fece un voto alla Madonna, affinché la peste non colpisse anche la nota città, in cambio, avrebbe dipinto tutte le case di blu. In seguito quindi la peste finì e la promessa venne mantenuta.

Una delle carni più buone al mondo

Voi lo sapete che una delle carni più buone al mondo, può essere gustata in questa famosa regione italiana? Ebbene, non parliamo della Toscana che grazie alla sua fiorentina, continua a oggi a fare faville, ma anche di un altro luogo. Parliamo di Casamassima, la città a pochi chilometri da Bari, che incanta i turisti per quell’aspetto magico che ti fa sentire avvolta in un sogno.

Oltre alla location che ci fa sembrare tutti dentro una grande nuvola, questa città è famosa anche per le sue tradizioni culinarie tipiche e la carne rientra in questa categoria, per la quale restano in molti piacevolmente stupiti. La città blu della Puglia quindi, se non l’avete mai vista, dovrete necessariamente scoprirla, ammirarla e anche…gustarla per le sue leggendarie leccornie.