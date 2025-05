Bye bye Coop: presentata e accolta l’istanza di chiusura immediata | Finita la storia commerciale più importante d’Italia

Ormai ci si prepara a dire definitivamente “addio” alla Coop: nessuno si sarebbe mai potuto aspettare una notizia di questo tipo.

Coop Italia è un’istituzione a cui tanti italiani sono molto legati e la storia commerciale del suo marchio è ben nota ma, ciò nonostante quello che è accaduto non era scontato e ora sorprenderà tanti.

Scopri che cosa sta accadendo negli store del famoso marchio e come mai circola una notizia inaspettata. L’episodio farà riflettere.

Saracinesche abbassate per i punti vendita dello storico gruppo Coop Italia: clienti e lavoratori nel panico.

Chiusura improvvisa dei supermercati, ipermercati e superette del brand della Grande Distribuzione Organizzata: ecco perché.

Coop Italia, saracinesche abbassare in tutta Italia

Coop Italia è un sistema di cooperative italiane internazionali che comprende mini market, supermercati e ipermercati. Il brand Coop fa parte delle cooperative di consumatori consociate a Coop Italia, appartenenti alla Lega nazionale cooperative e mutue. Il movimento delle cooperative nacque a Torino alla metà del 1800 e il marchio è stato fondato negli anni ’60. oggi conta migliaia di punti vendita in tutta Italia, da nord a sud dello stivale. Il fatturato supera i 14.000 miliardi all’anno e per Coop Italiana lavorano quasi 54.000 dipendenti.

Dunque l’importanza della Coop per il popolo italiano è duplice. Da un lato una grande offerta di prodotti alimentari freschi e confezionati, detersivi e casalinghi, promozioni e convenienza e dall’altro anche storia e valore sociale. Proprio per questa ragione la notizia che riguarda Coop e che è arrivata nelle scorse ore ha lasciato tutti senza parole.

Mini market, supermercati e ipermercati chiusi

Il grande gruppo della Distribuzione Organizzata Coop ha fatto sapere alla clientela che ha scelto di lasciare le saracinesche dei suoi store abbassate. La chiusura riguarda l’intera giornata del 1° maggio 2025, ovvero quando si celebra l‘importante Festa dei Lavoratori. Si è trattato di un gesto importante, che dimostra il rispetto della ricorrenza a favore dei cittadini italiani che lavorano e della loro storia. Per la Coop questa non è una novità. Anzi, si tratta di una prassi comune per il brand, che da anni ha scelto di evitare l’apertura durante i periodi di festa.

Insomma, chi proprio non potrà fare a meno di fare la spesa giovedì 1 maggio 2025, dovrà farlo altrove, perché chi si recherà presso i discount e i supermercati del Gruppo troverà un cartello con scritto Closed. La vendita di beni di prima necessità, casalinghi e di generi alimentari riprenderà, in tutta Italia, regolarmente il giorno venerdì 2 maggio.