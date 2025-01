Comunicato Ufficiale INPS: “Saltano le pensioni dell’1 febbraio” | Pensionati sul lastrico

Come mai a febbraio le pensioni dell’INPS non verranno pagate il 1° febbraio? Molti pensionati sono in apprensione.

I fortunati che dopo decenni e decenni di attività lavorativa riescono ad arrivare alla pensione, magari anche in salute (un lusso proprio) e non ultra settantenni, possono veramente considerarsi dei miracolati e godersi appieno questo regalo che la vita gli ha concesso.

C’è chi semplicemente si diverte, chi viaggia se le possibilità glielo permettono, chi si riposa, chi inizia un corso di ballo con la dolce metà e così via. Ovviamente tutto questo è fattibile, nel momento in cui il netto del cedolino pensionistico vi permette di vivere una vita dignitosa e quando non subentrano ritardi.

Ed è proprio in merito a questo ultimo punto che in molti si sono chiesti il motivo per cui a febbraio le pensioni non verranno pagate il 1° febbraio. A dirlo è stato l’INPS e i pensionati tremano.

I pagamenti dell’INPS da monitorare

Oltre al pagamento mensile della pensione, tenete a mente che sono anche altri i pagamenti inoltrati dall’INPS, ogni mese o in un’unica soluzione che i pensionati, i dipendenti e i disoccupati devono monitorare nella propria area riservata del noto istituto. Naturalmente ognuno in base alla propria situazione reddituale potrà ricevere più o meno accrediti. Oltre quindi allo stipendio o alla pensione, ce ne saranno anche altri.

Parliamo per esempio dell’Assegno d’Inclusione, della Naspi, dell’Assegno unico, del Supporto per la formazione e il lavoro e così via. Per non parlare ovviamente dei vari bonus che potreste richiedere con questa nuova Legge di Bilancio 2025, come per esempio il bonus nido, il bonus nuovi nati, il bonus per le mamme lavoratrici, ecc.

I ritardi della pensione di febbraio

Tornando a noi, come mai le pensioni di febbraio non saranno accreditate il 1° febbraio? Dopo il calendario pubblicato dall’INPS con i giorni precisi degli accrediti di tutto l’anno, i pensionati sono andati in apprensione. Per questo motivo abbiamo voluto scrivere questo articolo, per tranquillizzarvi.

Come capita spesso, quando il 1° del mese capita di sabato, per tutti coloro che hanno optato per l’accredito in posta, riceveranno il loro cedolino il giorno esatto, per chi invece ha optato per l’accredito in banca, dovrà attendere il 3 febbraio, cioè il primo giorno lavorativo utile. In questi particolari casi, sarebbe meglio, ovviamente qualora le spese ve lo consentano, di non arrivare a fine mese senza soldi, così facendo, potrete superare questi pochi giorni di ritardo, senza troppi intoppi.