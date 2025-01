Fate bene a fare l’amore | Meloni paga spudoratamente le giovani coppie: 250.000€ sicuri

Cosa vuol dire che il governo Meloni paga le giovani coppie innamorate con 250.000€ sicuri?

Sta per arrivare la festa più romantica di sempre e quindi sono molte le coppie che fantasticano sulla vita insieme, sul matrimonio o la convivenza, sul fare o meno figli e soprattutto sul comprare o meno una casa di proprietà.

Molti ripiegano sulla casa in affitto, in quanto le spese sono sicuramente minori piuttosto che comprarla la casa, è anche vero però che tirando le somme, alla fine, dopo magari aver passato anni a pagare un affitto “in mano” non avete nulla. Aprendo un mutuo invece, è palese intuire che alla fine delle rate, avrete un immobile di vostra proprietà, per questo motivo c’è chi opta anche per questa possibilità.

Naturalmente ognuno sa cosa può e non può fare in base alle proprie disponibilità economiche. Ed è qui che in molti hanno drizzato le orecchie, dopo aver appreso di quell’aiuto sostanziale che il governo Meloni avrebbe riservato alle giovani coppie innamorate, con quei 250.000€ sicuri che fanno sempre comodo.

Un aiuto per le giovani coppie

Le giovani coppie innamorate che sono pronte ad affacciarsi a una nuova esperienza di convivenza, se sono under 36, dovrebbero approfittare degli aiuti che il governo Meloni ha confermato anche per questo 2025, prorogate in teoria fino al 2027. Queste si concentrano sull’acquisto di una casa e sull’apertura del mutuo, aiutando così, chi ancora non ha una base solida a potersi affacciare alla vita, senza necessariamente dover rinunciare a questo traguardo.

Parliamo di coppie essendo che San Valentino si avvicina, ma l’agevolazione parla solo di under 36, nulla vi vieta quindi di acquistare la vostra dimora anche da single. Ad ogni modo, oltre all’agevolazione di cui vi parleremo a breve, c’è anche quella in merito all’apertura del mutuo in maniera agevolata, tra cui l’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il pacchetto di aiuti incluso in questo benefit sono destinate ai giovani con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

Il governo paga le giovani coppie innamorate

Cosa vuol dire che il governo Meloni paga le giovani coppie innamorate con 250.000€ sicuri? Qui ci ricolleghiamo al paragrafo precedente, in quanto vi stavamo spiegando che sono principalmente due gli aiuti sostanziosi che i giovani under 36 possono utilizzare per acquistare una casa, aprendo il mutuo. Il primo che vi abbiamo rivelato in precedenza e il secondo riguarda il Fondo di Garanzia Prima Casa.

Quest’ultimo comprende una garanzia attivata dallo Stato che copre l’80% della quota capitale del mutuo, aiutando così anche i giovani che non hanno una garanzia patrimoniale consistente. Inoltre questo fondo garantisce un importo massimo di mutuo di 250.000 euro ma dà la priorità ad alcune categorie, come per esempio le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e così via e infine l’immobile da acquistare deve essere in Italia e una prima casa. Ad ogni modo informatevi bene su tutte le clausole da tenere in considerazione per richiedere questi aiuti.