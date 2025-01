Canone Rai, hai tempo fino a stanotte: se sei nato in queste date puoi fare l’esonero | Ti bastano 2 minuti

Avete tempo fino a stanotte per ottenere l’esonero del canore Rai, ti bastano 2 minuti per evitare di pagarlo.

Il canone Rai ha da sempre diviso l’opinione pubblica, in quanto c’è chi non è per niente d’accordo a pagarlo, rimarcando il concetto di non guardare magari i canali statali e chi invece lo paga ormai di default, senza neanche farci più caso.

C’è da dire che questa tassa, oltre a essere un’entrata preziosa per lo Stato, dà anche la possibilità a mamma Rai di produrre contenuti vari, senza dipendere troppo dai modelli commerciali basati esclusivamente sulla pubblicità.

A prescindere dalle polemiche e dalla propria opinione, sappiate che avrete tempo fino a stanotte per ottenere l’esonero del Canone Rai, vi basteranno 2 minuti.

Il cambiamento del canone Rai

Come dicevamo in apertura, il canone Rai, apre sempre il dibattito tra i cittadini e anche in politica in realtà, visto che molti spingono per la sua cancellazione, anno dopo anno. A prescindere da tutto, questa tassa annuale è di 90 euro, ridotta nel 2024 a 70 euro, ma tornata al costo iniziale in questo 2025.

Dal 2016, per evitare che molti cittadini saltassero i pagamenti, è stata integrata la quota nella bolletta dell’elettricità, dividendo la cifra in dieci mensilità. In questa modalità, tutti quanti pagheranno questa tassa, essendo inclusa nel bollettino. Sono incluse delle eccezioni per le quali sarà possibile ottenere un’esenzione. Scopriamole nel prossimo paragrafo.

Come ottenere l’esonero

Adesso vi sveliamo perché avrete tempo fino a questa notte per ottenere l’esonero dal Canone Rai e perché ci impiegherete soltanto 2 minuti per ottenerlo. Prima però, dobbiamo fare una premessa, per evitare di pagare questa tassa, dovrete entrare in una di queste tre casistiche: essere over 75, con un reddito annuale familiare che non supera gli 8.000 euro e chiedere lo stop al pagamento per la prima casa; essere diplomatici o militari stranieri; non avere il televisore in casa.

In merito al primo caso quindi, sappiate che chi compirà i 75 anni entro il 31 gennaio, avrà un’esenzione totale di tutto l’anno, per chi invece li compie tra il 1° febbraio e il 31 luglio, come riportano da sicilianews24.it, l’esenzione coprirà soltanto gli ultimi sei mesi dell’anno. A prescindere dalla casistica, sappiate che dovrete presentare la domanda nei tempi corretti tramite raccomandata, tramite posta elettronica certificata o direttamente presso l’Agenzia delle Entrate del vostro territorio. Le modalità e il documento da compilare le troverete proprio sul sito di quest’ultima, vi basterà seguire le indicazioni presenti.