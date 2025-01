Ecco i saldi della bolletta Luce: ora paghi il 66% in meno | Basta aggiungere questo codice sconto

Sono arrivati i saldi anche per la bolletta della luce. Con questo codice sconto puoi infatti ottenere il 66% di sconto sul suo pagamento.

Sono arrivati i saldi e come ogni volta accade, i negozi si sono riempiti di persone alla ricerca delle migliori offerte.

Offerte sugli abiti, sulle scarpe, sugli elettrodomestici, sugli apparecchi elettronici: tutto è in saldo in questo periodo, perfino le bollette della luce.

Sembra qualcosa d’inverosimile, ma è così. Utilizzando quest’offerta puoi ridurle di molto, addirittura fino al 66%.

Saluta quindi il vecchio metodo di pagamento della bolletta. Adesso puoi semplificare questo procedimento e renderlo molto più leggero.

Una spesa che in futuro diventerà sempre più costosa

Pagare la bollette della luce è sempre più costoso al giorno d’oggi e le premesse per il futuro non sono affatto buone. Come riporta il sito “Today”, “secondo le previsioni, nei prossimi 12 mesi il prezzo delle bollette di luce e gas aumenterà di quasi il 30%“. Il sito “Facile.it” ha infatti stimato un aumento della bolletta della luce di circa 96 euro, con una spesa annuale che passerà a 921.

Praticamente un salasso. Con quest’offerta però il pagamento della bolletta della luce sarà molto più leggero e permetterà alle famiglie di sostenere la spesa con più facilità.

Un’offerta che ti permetterà di risparmiare fino al 66%

Per legge, nessuno è esente dal pagamento delle bollette. Anzi, se non si pagano, è prevista una mora nella quale viene indicato il termine ultimo in cui eseguire il pagamento per non incorrere nella sospensione della fornitura, riporta il sito “Enel Energia”.

Tuttavia esiste un metodo che permette di rendere il pagamento della tassa più leggero. Con Paypal è infatti possibile dividere il costo della bolletta in tre rate da pagare e saldare così il debito con lo Stato in maniera più leggera, risparmiando così il 66%. Scegliendo di pagare la bolletta con Paypal, sarà possibile pagare inizialmente solamente il 33% dell’imposta e poi successivamente le altre due rate, ognuna una volta al mese. Il tutto senza interessi. Se vuoi quindi alleggerire il pagamento della bolletta, opta per Paypal. Potrai dividere così il costo e rendere il versamento più leggero.