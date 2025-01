I 100 euro di Renzi diventano 200: ufficiale la rivoluzione in busta paga | Ti esce lo stipendio da dottore

In rete non si parla altro dell’ex bonus Renzi che da 100 euro è diventato da 200 euro. Ecco cosa dobbiamo sapere.

Il carovita in alcuni settori è arrivato alle stelle, per questo motivo, sono molti i cittadini che si appoggiano ad aiuti e sussidi vari, quando i requisiti glielo permettono, per poter affrontare al meglio la vita di tutti i giorni.

Per poter verificare la propria situazione reddituale, bisogna chiedere il proprio ISEE aggiornato, con questo prezioso documento, vi basterà andare al Caf di zona o direttamente in una sede INPS, per verificare tutto quello a cui potrete attingere, in merito agli aiuti statali, ma anche alle riduzioni varie ed esenzioni.

In merito all’ex bonus Renzi che da 100 euro è passato a 200 euro c’è una sorta di alone di mistero che ruota attorno a esso. Per questo oggi vogliamo fare chiarezza su questo punto, visto che molti pensano sia una rivoluzione mai vista.

Cosa sappiamo dell’ex bonus Renzi

In passato, ogni cittadino non parlava altro di quel famoso bonus Renzi di 80 euro accreditato direttamente in busta paga che aveva fatto tanto chiacchierare. In realtà quei soldi erano proporzionati al proprio reddito, quindi non tutti prendevano la suddetta cifra, ma comunque furono in molti a poterne usufruire e fu un aiuto sostanzioso per molti. Nel corso degli ultimi anni è aumentato, arrivando a essere di 100 euro.

Per chi non ne fosse a conoscenza, anche in questa nuova Legge di Bilancio 2025, il governo Meloni ha confermato questo aiuto, per i redditi inferiori ai 15.000 euro annui. Non c’è bisogno di fare nessuna domanda, in quanto l’accredito sarà diretto in busta paga. Dovrete invece comunicare all’azienda soltanto in caso di rinuncia da parte vostra, del trattamento integrativo. Ma allora, cosa sono quei 200 euro di cui parlavamo in apertura?

Il bonus di 200 euro che è stato una rivoluzione

Cosa vuol dire che l’ex bonus Renzi è passato da 100 euro a 200 euro, dando gioia a tutti i cittadini? È stata una rivoluzione ed è vero, nel 2022, i lavoratori con un reddito non superiore ai 35mila euro, ottennero tale cifra come aiuto concreto ad affrontare meglio il caro bollette di quegli anni, soprattutto dopo lo scoppio della pandemia.

Sono molti che speravano in una conferma anche in questa nuova Legge di Bilancio 2025, ma da quanto si apprende questa versione non è stata confermata dal governo, mentre sarà presente il bonus bollette che prevede due scaglioni per ottenerlo:

Famiglie con fino a tre figli a carico e un ISEE non superiore a 9.530 euro;

Famiglie con quattro o più figli a carico e un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Per essere sicuri comunque di averne diritto o meno vi basterà visionare la bolletta, visto che sarà corrisposto in automatico dopo aver compilato il DSU. Oltre a questo aiuto riportato da informazionescuola.it, saranno previsti altri aiuti, per questo motivo fareste meglio a visionare i nuovi bonus aggiornati.