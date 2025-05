TARIP: inizia la sperimentazione a Borgo a Mozzano dal 7 maggio

Prorogati i tempi per la consegna a mano degli appositi sacchi, al fine di completare la copertura di tutti gli utenti nel territorio.

A partire dal 7 maggio 2025, il Comune di Borgo a Mozzano avvierà una fase sperimentale della TARIP (Tariffa Puntuale Rifiuti), un sistema innovativo per la gestione dei rifiuti che mira a premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini.

Questo progetto, promosso in collaborazione con l’azienda locale di gestione dei rifiuti, si propone di rendere il sistema di raccolta più equo ed efficiente.

La TARIP si basa sul principio del “chi più inquina, più paga“. In pratica, ogni utenza sarà dotata di contenitori per i rifiuti con microchip, che permetteranno di registrare la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. In questo modo, la tariffa sarà calcolata in base alla reale produzione di rifiuti, incentivando la riduzione e la corretta differenziazione.

Durante la fase sperimentale, che durerà alcuni mesi, sarà coinvolto l’intero territorio comunale. I cittadini residenti in tutte le aree interessate riceveranno informazioni dettagliate sul funzionamento del nuovo sistema e saranno supportati da operatori ecologici e volontari.

Gli obiettivi della sperimentazione

L’obiettivo è quello di raccogliere dati utili per valutare l’efficacia della TARIP e apportare eventuali modifiche prima della sua implementazione definitiva. L’amministrazione comunale ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando come la TARIP rappresenti un passo importante verso una gestione più sostenibile dei rifiuti.

“Vogliamo responsabilizzare i cittadini e premiare chi si impegna nella raccolta differenziata“, ha dichiarato il sindaco. I benefici attesi dalla TARIP sono molteplici: oltre ad una maggiore equità nella tariffazione, si prevede una riduzione complessiva dei rifiuti indifferenziati, un aumento della percentuale di raccolta differenziata e un miglioramento della qualità dei materiali riciclati.

Una campagna informativa capillare

Inoltre, il sistema permetterà di monitorare il tempo reale la produzione di rifiuti, facilitando interventi mirati e tempestivi.

Per garantire il successo della sperimentazione, il comun ha previsto una campagna informativa capillare, con incontri pubblici, distribuzione di materiale informativo e la creazione di un numero verde dedicato. I cittadini sono invitati a partecipare attivamente, fornendo feedback e suggerimenti per migliorare il sistema.