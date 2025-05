FdL, Borgo a Mozzano: gazebo aperto domani dalle 10 alle 18

Giornata di tesseramento, domani 4 maggio, per il partito della premier Meloni, durante la quale saranno illustrati i traguardi raggiunti.

Domenica 4 maggio 2025, a Borgo a Mozzano, si svolgerà un’iniziativa di tesseramento al partito Fratelli d’Italia, il quale allestirà un gazebo informativo in piazza Pietro Palagi, con orario 10 – 18.

L’iniziativa fa parte della campagna nazionale del partito denominata “Restare coraggiosi” e rappresenta un’occasione per rafforzare la presenza sul territorio, avvicinare nuovi iscritti e coinvolgere i cittadini nella vita politica attiva. L’organizzazione dell’evento è a cura del coordinamento provinciale del partito e vedrà la partecipazione di esponenti locali, tra cui il coordinatore comunale Massimo Giannoni, recentemente eletto all’unanimità nel corso del congresso di febbraio.

Giannoni ha dichiarato l’intenzione di rilanciare l’attività politica del partito nel territorio di Borgo a Mozzano, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni e di chi, per vari motivi, si è allontanato dalla politica.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere Fratelli d’Italia un punto di riferimento credibile e stabile per la comunità locale, ponendo l’accento sull’ascolto delle esigenze reali dei cittadini.

Un’occasione di partecipazione democratica

Il gazebo offrirà l’occasione ai simpatizzanti di aderire ufficialmente al partito, ottenere informazioni sulle attività in corso, condividere proposte e confrontarsi direttamente con i rappresentanti locali e provinciali. L’iniziativa vuole essere non soltanto un momento di propaganda, ma anche un’occasione concreta per rafforzare il rapporto fra cittadini e istituzioni, in un’ottica di trasparenza e partecipazione.

Secondo Riccardo Giannoni, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, questo tipo di iniziative assume una valenza strategica per il radicamento territoriale del partito: attraverso il contatto diretto con la popolazione si intendono costruire proposte politiche più vicine alla realtà quotidiana.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza

In un contesto come quello della Mediavalle del Serchio, dove le dinamiche locali sono spesso trascurate dalle grandi forze politiche, Fratelli d’Italia punta a consolidare la propria presenza come interlocutore attento e attivo.

L’appuntamento di domenica, dunque, si propone come un momento significativo per alimentare il dialogo politico e incentivare la partecipazione civica. Il partito invita tutta la cittadinanza a visitare il gazebo, anche solo per un confronto informale, sottolineando che la politica è prima di tutto ascolto, presenza e impegno continuo sul territorio.