Mediavalle: approvato il bilancio consuntivo 2024 | “Gli investimenti e i progetti sul territorio ci sono, sono molti e stanno andando avanti di buon passo”

E’ stato dato anche il via libera, a Borgo a Mozzano, all’avanzo di amministrazione di oltre un milione e 400 mila euro.

Il consiglio comunale di Borgo a Mozzano ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’anno 2024, certificando la solidità della gestione economica dell’ente.

Nonostante un contesto complesso, segnato da vincoli normativi rigidi, dalla restituzione di fondi straordinari e da ritardi nei trasferimenti statali, il Comune è riuscito a mantenere equilibrio nei conti, garantendo la continuità dei servizi essenziali e salvaguardando al contempo la capacità di investimento.

L’avanzo di amministrazione supera un milione e 400 mila euro. Di questi, circa un milione è già destinato a opere pubbliche in fase di realizzazione o pianificate, mentre i restanti 400 mila euro sono tecnicamente disponibili ma attualmente non utilizzabili. Questo blocco è dovuto a vincoli temporanei legati all’anticipazione di cassa e alla necessità di restituire parte del cosiddetto “Fondone Covid“, ovvero risorse straordinarie erogate durante gli anni dell’emergenza sanitaria, per un ammontare di circa 500 mila euro.

L’assessore al bilancio Alessandro Profetti ha evidenziato come, nonostante le limitazioni, l’amministrazione abbia saputo gestire con lungimiranza le risorse a disposizione, evitando tagli ai servizi e mantenendo attivo il motore della progettazione.

Gli investimenti previsti

Quando i fondi attualmente vincolati saranno liberati, verranno investiti in settori chiave: manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, infrastrutture, politiche sociali, cultura e promozione turistica.

Di particolare rilievo è la decisione politica di lasciare invariate per il 2024 le tariffe della TARI (tassa sui rifiuti) rispetto all’anno precedente, in un momento in cui molti Comuni si trovano costretti a ritoccare al rialzo la pressione fiscale.

Rigore finanziario e sostenibilità

Una scelta responsabile, quest’ultima, che tiene conto delle difficoltà economiche di famiglie e imprese locali, offrendo un segnale di stabilità e attenzione concreta alla cittadinanza. Il bilancio consuntivo 2024 rappresenta quindi non solo un esercizio di rendicontazione ma anche una dichiarazione d’intenti.

L’amministrazione di Borgo a Mozzano punta a coniugare il rigore finanziario con la progettualità, mirando a uno sviluppo sostenibile, inclusivo e attento ai bisogni del territorio, senza perdere di vista la qualità della vita dei suoi cittadini.