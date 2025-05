Mediaworld rasa al suolo da Eurospin: “vi regaliamo la tv con schermo gigante” | Punti vendita aggrediti dai clienti

Ecco l’offerta rilasciata da Eurospin in merito al televisore con schermo gigante che fa concorrenza a Mediaworld e a tutti gli altri negozi del settore.

Quando pensiamo all’Eurospin, ci vengono immediatamente in mente tutti i vari generi alimentari che si possono trovare tra le corsie dei suoi vari punti vendita, a prezzi ridotti, ma con la promessa di un’alta qualità.

D’altronde come recita il loro motto: “Eurospin, la spesa intelligente”. Ovviamente per chi ormai è diventato un cliente fedele del noto discount, sa perfettamente che ogni settimana o mese, sfogliando in modo cartaceo e online, i vari volantini, è possibile trovare delle offerte sensazionali di genere diverso.

Per questo motivo molti cittadini sono rimasti senza parole per la possibilità di acquistare da loro, quel televisore a schermo gigante che fa concorrenza a Mediaworld e a tutti i vari negozi del settore.

L’offerta di Eurospin

Come dicevamo, da Eurospin ormai è possibile acquistare un po’ di tutto a prezzi scontati, non soltanto articoli facenti parte del genere alimentare, ma anche articoli di abbigliamento, prodotti per la casa e per la vostra beauty routine e così via.

Non è raro inoltre trovare prodotti tecnologici ed elettrodomestici a prezzi molto competitivi, un classico esempio è proprio il televisore con schermo gigante che sta facendo fare la fila ai clienti, pur di riuscire ad accaparrarsela, anche perché una smart tv a quel prezzo va a ruba.

Un televisore da non lasciarsi scappare

Parliamo del Televisore Smart 40’ Led Full HD “Majestic” FL40VD, vostra a 199.99 euro, un prezzo veramente stracciato se pensiamo a tutte le funzioni presenti nella descrizione. Un televisore a cui non manca nulla praticamente, visto che dispone di un sistema operativo VIDA A, di un sistema di sintonizzazione che segue il digitale terrestre integrato DVB – T/12, con ingressi AV, HDMI, CAM e una porta USB. Inoltre grazie alla sua capacità di connettersi alla rete di casa, potrete accedere a tutti i contenuti in streaming dei vari colossi a pagamento per i quali avete sottoscritto il vostro abbonamento. Che dire, questo week end potrete passarlo all’insegna dei vostri film o serie tv preferite, comodamente sdraiati sul vostro divano.