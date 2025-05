“Possibile che nessuno voglia 1800€ al mese?” | La multinazionale in Italia è disperata: assume i primi 3000 che fanno richiesta

Nuove offerte di lavoro in corso in Italia per 3000 lavoratori che vogliono un contratto a tempo indeterminato da parte della nota multinazionale.

Oggi giorno non è facile trovare un lavoro che sia anche stabile nel tempo, in quanto molti contratti presenti sono precari e quindi non garantiscono mai quella stabilità di cui un cittadino avrebbe bisogno per poter acquistare una casa, una macchina e così via.

Per questo sono molti i lavoratori che scandagliano le varie offerte lavorative, sia nel settore pubblico che privato, per cercare di trovare un nuovo impiego o per cambiare quello attuale poiché magari non li soddisfa più.

A prescindere da quale sia la motivazione, sappiate che si è aperta una possibilità lavorativa concreta per molti cittadini, in quanto la nota multinazionale è sbarcata in Italia e sta cercando 3000 lavoratori da assumere, ecco di cosa stiamo parlando.

Come fare domanda

Uno tra i giganti americani più conosciuto nel mondo, ha deciso di investire e di espandersi anche nel nostro Paese, con l’intento di aprire molti punti vendita in diverse regioni, portando una svolta per molti italiani in cerca di lavoro.

L’azienda investirà non soltanto nei centri storici, ma anche nelle aree commerciali, negli outlet e nei quartieri periferici di molte città, tra cui Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Cagliari e molte altre ancora. Le candidature dovranno essere inoltrate online, direttamente sul loro sito ufficiale, selezionando la mansione più in linea con le proprie caratteristiche, oppure direttamente attraverso le offerte di lavoro pubblicate nei vari portali di lavoro.

La multinazionale in cerca di dipendenti

Sono 3000 i dipendenti ricercati dalla nota multinazionale americana che ha deciso di aprire molti punti vendita anche nel nostro Paese, offrendo lavoro a tempo indeterminato con condizioni veramente allettanti, stipendio incluso. Parliamo della nota caffetteria, Starbucks, il gigante americano del caffè, famoso praticamente in tutto il mondo. Il suo iconico logo l’avrete visto in moltissimi film americani, dove puntualmente gli attori sorseggiavano una delle loro tante bibite da passeggio.

L’azienda è alla ricerca di baristi, store manager, assistant manager e stagisti, da formare sul campo, motivo per cui non viene richiesta la laurea, ma una forte voglia di apprendere e di crescere rispettando le politiche aziendali, mantenendo un grande spirito di squadra, flessibilità e soprattutto voglia di mettersi in gioco. Le selezioni sono già in corso, motivo per cui dovreste affrettarvi se interessati a ottenere un posto fisso, visto che il loro scopo è appunto assumere personale a tempo indeterminato.