“Lo abbiamo perso” | Ultim’ora Schumacher, arrivato l’aggiornamento che non volevamo mai sentire: fan in lacrime

Veramente i fan hanno perso ogni collegamento con Michael Schumacher? Ebbene, l’ultimo aggiornamento di salute ha fatto commuovere in molti.

Non ha bisogno di presentazioni il grande Michael Schumacher, il cui talento l’ha portato a essere uno dei piloti migliori e più amati della Formula 1. Il Cavallino con lui ha raggiunto livelli eccezionali e tutta l’Italia ha esultato a ogni sua vittoria.

Purtroppo il destino crudele ha fatto sì che il grande Michael subisse un terribile incidente sugli scii, durante una vacanza in famiglia sulle montagne innevate, il quale l’ha portato a doversi ritirare a tempo indeterminato dalla sua vita, per come lo conoscevamo.

Quelle lesioni cerebrali gravissime, hanno portato la sua famiglia a isolarsi dal mondo per proteggerlo, facendolo curare direttamente a casa. A parte qualche dichiarazione lasciata dalla moglie, si sono perse le tracce di Schumacher, anche se dopo questo aggiornamento sulla sua salute, i fan increduli sono tornati a sperare.

Un silenzio lungo oltre un decennio: lo abbiamo “perso” tutti

Il 2013 è stato l’anno in cui la Formula 1 dovette dire addio al grande campione, Michael Schumacher, il quale dopo essere caduto rovinosamente dagli scii a Meribel, in Francia, ha dovuto intraprendere un lungo e doloroso percorso riabilitativo, lontano dagli occhi indiscreti del gossip e del pubblico, per proteggerne la privacy. Da quel momento è stata proprio questa la missione di sua moglie Corinna e della sua famiglia, i quali hanno praticato un doloroso silenzio stampa, rilasciando brevissime dichiarazioni in merito, in maniera molto sporadica, senza mai rivelare chiaramente quali fossero le reali condizioni del “Kaiser” della Formula 1.

Per quanto i fan sperano di rivederlo presto sugli spalti, erano state le parole di Felix Gorner ad abbassare questa speranza: “La situazione è tristissima. Michael è completamente dipendente dalle cure e non può parlare. Solo un massimo di 20 persone può vederlo”, come riportano da sportitalia.it. Eppure un piccolo aggiornamento rilasciato in questi giorni ha scaldato il cuore dei suoi fan.

L’aggiornamento di salute di Michael Schumacher

Michael Schumacher, nonostante sia sparito dai radar da molti anni, tant’è che molti fan provano la sensazione di “averlo perso”, forse per sempre, come letto sui social, vista la situazione, un piccolo aggiornamento sulla sua salute, rilasciato qualche giorno fa, ha fatto commuovere molti di essi. Come leggiamo su radioradio.it, Schumi avrebbe firmato di suo pugno, un casco appartenuto a Jackie Stewart per beneficenza. Seppur un piccolo gesto, in molti hanno iniziato a sperare in un cambiamento promettente, come ha riportato anche Johnny Herbert: “È una notizia meravigliosa che Michael abbia autografato il casco di Jackie Stewart. Non vedevamo niente di così emozionante da anni e speriamo che sia un segnale. Per me si sta riprendendo…”.

Anche se le sue parole appaiono forse un po’ troppo ottimistiche, visto che spera di rivederlo “presto nel paddock della F1”, questo piccolo aggiornamento, dopo anni di silenzio, ha talmente emozionato i fan, da dimostrare quanto la leggenda che ruota attorno all’iconico pilota, resterà per sempre immortale.