Attraversi Lucca e ti accorgi di aver scoperto la BAVIERA TOSCANA | Qui le pecore non ti fanno ciao, ma l’occhiolino

C’è un piccolo gioiello dal fascino antico, proprio nel cuore del Bel Paese: è la bellissima Baviera Toscana.

Se ti senti attratto dalla bellezza delle città arroccate tra vette verdeggianti e dalle costruzioni che raccontano la storia delle epoche passate, allora questo è il posto che fa per te.

Qui potrai andare a spasso nel tempo, tra vicoletti e castelli risalenti al lontano medioevo.

Ti sentirai come sul set di un film fantasy, perché tutto qui ha un’aria fiabesca: le stradine acciottolate, gli edifici storici e le mura edificate dai Longobardi.

Se sei alla ricerca di una meta per una gita all’insegna della storia, del relax e della natura, allora dovresti far visita alla Baviera Toscana.

Baviera Toscana, la meta imperdibile per chi ama la storia

La Baviera è nota per la sua cultura, per aver dato i natali a tante personalità di spicco del mondo dell’arte, tra cui Bertolt Brecht, ed è una delle regioni della Germania che affascina maggiormente i turisti. Se sei tra coloro che da sempre sognano di far visita a questa zona speciale del vecchio continente, ti diamo una notizia che non potrà che farti piacere. In Italia c’è un posto stupendo che dove respirare l’atmosfera bavarese.

Se vuoi vivere l’esperienza di ammirare un paesaggio dove il tempo sembra essersi fermato, e dove sentirti come in un paesino della Baviera autentica, allora dovresti far tappa nella meta speciale e tutta italiana, dove poter ritrovare le stesse emozioni e suggestioni. Scopri dove si trova il borgo fortificato che viene definito, a ragione, “Baviera Toscana” e come fare per raggiungerlo.

Dove si trova il borgo antico in cui ammirare le mura e la fortezza medioevale

Il borgo di cui parliamo è stato fondato dai romani e si è sviluppato in epoca longobarda. La sua unicità è dovuta soprattutto alla presenza di una fortezza medievale che conserva ancora oggi tutto il fascino originale. Si tratta di un borgo fortificato in cui le mura dell’epoca sono rimaste sono perfettamente conservate fino ai giorni nostri.

All’interno delle mura ci sono due splendide chiese risalenti all’anno mille, ovvero San Pietro e San Michele. Nella stessa area urbana sorge anche il Parco della Rimembranza con l’antico Torrione della Brunella. Questo è uno degli angoli da non perdere e uno dei più suggestivi della cittadina: da qui si può si possono ammirare le vette circostanti e tutta la “Baviera Toscana” dall’alto e sentirsi come un principe o una principessa del Medioevo. Il nome del borgo di cui parliamo è Castiglione di Garfagnana, si trova in provincia di Lucca e si può raggiungere in auto percorrendo l’A1.