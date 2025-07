INPS fa il colpaccio, il 28 luglio piovono soldi sul conto di ‘quasi’ tutti | Questa la lista di chi parte felice e sereno

Ecco chi sono i fortunati che il 28 luglio riceveranno i soldi sul conto da parte dell’INPS.

Ogni cittadino può avere più o meno difficoltà a pagare le varie tasse, finanziamenti, acquisti vari, questo perché il forte periodo di rincari che stiamo vivendo non aiuta sicuramente nessuno.

Perfino qualche VIP si è lamentato di questo aumento di tasse e se ci pensate bene, quello che per noi è una montagna, per loro è una piccolo cunetta. Per capire come questa situazione abbia inglobato tutti, a prescindere dal reddito annuale.

Alla fine viviamo tutti su un filo sottile che finché si riceve lo stipendio non si spezza, ma basta un piccolo imprevisto per portare molte persone, visto che la percentuale è in costante aumento, a fare la fila alla Caritas. E meno male che ci sono queste associazioni.

Per questo motivo sono molti che cercano in tutti i modi di fronteggiare le spese, risparmiando il più possibile e richiedendo i vari aiuti messi a disposizione dell’INPS per alcune fasce di reddito, in modo da riuscire a sbarcare il lunario con dignità. Segnatevi dunque questa data sul calendario: 28 luglio, una lista di cittadini riceveranno una bella sorpresa.

L’importanza di presentare un ISEE aggiornato

Ogni cittadino in base alla propria situazione reddituale, sociale e familiare, può avere diritto a più o meno, o anche a nessun aiuto messo a disposizione dall’attuale Legge di Bilancio. Per sapere tutto ciò, il cittadino deve presentare al Caf, l’ISEE aggiornato, grazie al quale sarà possibile stilare una lista di tutti gli aiuti, agevolazioni e bonus vari ai quali poter aspirare.

La maggior parte richiedono come requisito un determinato reddito, altri invece l’età, oppure il numero di figli e così via. A prescindere da tutto, chi viene ritenuto idoneo dovrà segnarsi queste date sul calendario, in quanto segneranno sicuramente giorni felici per molti di voi.

Cosa succede il 28 luglio grazie all’INPS

Detto ciò, cosa succederà il 28 luglio per molti cittadini, i quali riceveranno un aiuto economico da parte dell’INPS? Ebbene, come riportano da financecue.it, saranno molteplici le date da segnarsi sul calendario per questo mese che potrebbero aiutare molti cittadini:

Assegno di Inclusione (ADI): destinato ai nuclei familiari con ISEE sotto i 10140 euro, verrà erogato il 15 luglio, per chi ha fatto domanda per la prima volta, oppure il 28 luglio per chi è già beneficiario;

Supporto Formazione Lavoro (SFL): per cittadini dai 18 ai 59 anni, seguirà lo stesso calendario dell’ADI;

Assegno Unico Figli: sarà accreditato dal 20 luglio per chi lo riceve abitualmente, mentre per coloro che hanno fatto domanda per la prima volta, lo riceveranno alla fine del mese successivo;

La NASPI: il pagamento è previsto per metà luglio, con data variabile in base alla vostra situazione;

Le pensioni: saranno disponibili dal 1° luglio, sia per coloro che ricevono l’accredito in banca che per chi lo riceve in posta. In aggiunta pensionati over 64 e i dipendenti che ne potranno beneficiare in base al proprio contratto collettivo nazionale, riceveranno anche la quattordicesima.