Stanno regalando il posto fisso | Il Governo sgancia 180mila contratti a tempo indeterminato: non servono santi né concorsi

Cosa vuol dire che il Governo farà partire 180mila contratti a tempo indeterminato, mettendo così a disposizione il tanto sognato posto fisso? Facciamo chiarezza.

Viviamo in un periodo molto delicato, in quanto la questione del trovare un lavoro è molto delicata, visto che sono molti coloro che oggi giorno sono disoccupati o con un contratto a termine e quindi in situazioni di forte disagio.

Ci sono diversi incentivi previsti affinché più persone possibili possano trovare un lavoro stabile che gli consenta di vivere una vita dignitosa, riuscendo così a pagare tutte le spese che ogni cittadino o famiglia deve sostenere durante l’anno.

Per questo motivo saranno in molti a essere contenti del fatto che il Governo farà partire 180mila contratti a tempo indeterminato, dando così la speranza di un posto fisso a molti, senza il bisogno di iscriversi a nessun concorso. Ecco di cosa stiamo parlando.

Cosa prevedono gli incentivi del Governo

Come riportano da Brocardi, questa misura è stata autorizzata dall’Unione europea come aiuto allo Stato a favore dell’occupazione e sono le seguenti:

questo finanziamento è necessario per cercare di promuovere un’occupazione fissa e stabile per quei lavoratori che trovano difficoltà a rimanere non soltanto attivi ma anche a lungo termine nel mercato del lavoro;

questo aiuto è proporzionato e limitato allo stretto necessario per incoraggiare l’occupazione stabile in quel gruppo di lavoratori considerati vulnerabili, coprendo quindi circa il 30% dei costi salariali che spetterebbero al datore di lavoro;

questo regime prevede delle garanzie affinché vengano evitati abusi, come per esempio licenziare i “vecchi” dipendenti per prenderne di nuovi con il nuovo sostegno e così via.

Come ha riportato il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali Marina Calderone: “Si tratta di misure molto importanti per dare risposte concrete e consolidare gli ottimi risultati registrati sul fronte dell’occupazione. Interveniamo su due criticità strutturali che nascono da lontano, ossia la partecipazione di giovani e donne…”.

Chi può ottenere il posto fisso

Ecco chi potrà aderire al progetto finanziato dal Governo, nel quale saranno previsti 180mila contratti a tempo indeterminato, ottenendo così il tanto atteso posto fisso. Come possiamo leggere da Brocardi, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con un comunicato datato, 14 aprile 2025, ha reso noto a chi potranno essere applicati queste agevolazioni nelle assunzioni: alle donne disoccupate e giovani under 35 che non hanno mai avuto un lavoro a tempo indeterminato residenti al Sud dal 31 gennaio al 31 dicembre 2025 e i giovani under 35 mai assunti a tempo indeterminato anche sul resto del territorio nazionale, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Questo bonus si rivolge a tutte le imprese private che non hanno licenziato nessuno nei sei mesi precedenti e che queste assunzioni porteranno veramente ad un aumento dei posti di lavoro. L’importo massimo dell’aiuto sarà di 650 euro al mese per ogni lavoratore e di 500 euro per i giovani che risiedono in zone diverse da quelle del Mezzogiorno. Infine ricordatevi che per poter beneficiare di questo regime, il contratto dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2025 e che i datori di lavoro riceveranno l’aiuto per un periodo di 24 mesi dopo l’assunzione.