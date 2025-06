BOOM in Toscana, INPS regala 3 MESI DI STIPENDIO all’80% | Ecco a chi spetta il BONUS di giugno

Ecco perché in Toscana, l’INPS regala 3 mesi di stipendio all’80%. Vediamo a chi spetta il Bonus di giugno.

Quando i cittadini sentono la parola “bonus”, cercano immediatamente di capire se possono usufruire di tali agevolazioni e quali sono i requisiti per poterli richiedere. La maggior parte dei benefit presenti, richiedono spesso dei requisiti ben specifici per poterne beneficiare.

Uno tra tutti è il reddito, per questo prima di richiedere qualunque cosa, bisogna presentare l’ISEE aggiornato il quale rilascerà al Caf le indicazioni dettagliate di ogni cittadino. Da aprile inoltre dovrete richiedere il DSU precompilato con i nuovi parametri aggiornati.

Il Bonus di giugno di cui parliamo oggi però è diverso dagli altri e per questo c’è un requisito particolare. Ecco perché l’INPS vi regala 3 mesi di stipendio all’80% in Toscana

I Bonus dell’INPS

In questo 2025, sono molteplici i Bonus e le agevolazioni che sono stati confermati, oppure aggiornati e ancora aggiunti, nella Legge di Bilancio 2025, i cui aiuti si sono concentrati maggiormente sulle famiglie con figli e sulle categorie fragili con un reddito basso.

I benefit che possono essere richiesti sono molteplici e di natura differente, in quanto passiamo dal bonus nido, al bonus per le mamme lavoratrici, al bonus nuovi nati, arrivando poi per la prestazione universale per gli anziani, l’assegno di inclusione, la carta servizi e molti altri ancora. In merito proprio alle famiglie con figli, c’è quel sostegno che l’ente invia alle famiglie a questa condizione.

In cosa consiste il Bonus di giugno

Come mai si parla del Bonus di giugno dove l’INPS regala tre mesi di stipendio all’80%, permettendo ai cittadini di tirare un respiro di sollievo? Vi precisiamo che questo benefit non è destinato soltanto ai cittadini toscani ma anche agli altri abitanti delle altre regioni italiane, se rientrano nei requisiti.

Come riportano da brocardi.it, dal 2025 sale a tre mesi il congedo parentale all’80%, per lavoratori dipendenti con figli, adottati o naturali. Questo aumento dell’indennità maggiorata, spetta solo entro il sesto anno di età del figlio, oppure entro sei anni dall’ingresso del minore nella famiglia che l’ha adottato o dagli affidatari. I tre mesi coperti quindi all’80%, possono essere utilizzati da entrambi i genitori in modo condiviso, oppure separato e anche in maniera contemporanea. Per ottenere il congedo è necessario presentare la domanda esclusivamente online, accedendo al portale INPS, dopo essersi autenticati tramite lo SPID, CIE o CNS, oppure contattando telefonicamente l’ente e ancora attraverso la consulenza del Caf.