Pensionati in Toscana, occhio al cedolino | Trattenute da 50 euro fino a dicembre, ecco come scoprire se ci sei anche tu

Come mai i pensionati toscani dovranno fare attenzione al cedolino per quei 50 euro in meno che dovranno pagare di trattenute in maniera scaglionata?

I pensionati, una volta raggiunto il tanto sospirato traguardo, non vedono l’ora di godersi la pace e la tranquillità di una vita senza orari e senza lavoro. Dopo tanti anni di accantonamenti vari, vorrebbero proseguire questo nuovo capitolo di vita, raccogliendo quei frutti.

Con il fatto che il cedolino pensionistico è comunque più basso rispetto allo stipendio a cui l’ex lavoratore era abituato, è molto importante poter contare quindi sul proprio TFR e su eventuali risparmi, per poter affrontare con armonia gli imprevisti della vita.

Come per esempio quelle trattenute di 50 euro che i pensionati toscani si ritroveranno da giugno in poi. Ecco come verificare se anche tu sei nell’elenco dell’INPS.

50 euro in meno dalla pensione

Diversi pensionati si dovranno mettere l’anima in pace, in quanto da giugno potrebbero vedersi detrarre fino a 50 euro in meno dal proprio cedolino e badate bene che non sarà una trattenuta una tantum, in quanto potrebbe durare anche più di 4 mesi, qualora il debito non venisse saldato in questi mesi. Vi anticipiamo che i pagamenti della pensione a giugno slitteranno a martedì 3 giungo, essendo il primo giorno utile per l’accredito sia sui conti bancari che postali, o come ritiro in contati allo sportello, essendo che il 1° giugno sarà domenica, mentre il 2 giugno sarà la Festa della Repubblica.

Tra l’altro, per chi ritira la pensione in posta, potrebbe essere che la data slitti anche al 4 giugno, a causa di uno sciopero nazionale. A ogni modo, per capire il motivo per cui alcuni pensionati toscani si vedranno una decurtazione sul cedolino, dobbiamo tornare indietro al 2022, quando il governo Draghi aveva introdotto un bonus una tantum da 200 euro e 150 euro, per i pensionati che avevano il reddito sotto i 35mila euro e 20mila euro, come riportano da Il Tirreno Toscana. Tuttavia, dopo tale data, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, dopo diversi controlli, che alcuni beneficiari hanno richiesto il bonus pur non avendone effettivamente diritto, motivo per cui da giugno, inizierà il recupero di tale cifra. Come capire se anche voi avreste questa incombenza?

Come capire se anche voi riceverete questa detrazione

Come letto da, Il Tirreno Toscana, da giugno i pensionati toscani si vedranno detrarre 50 euro dal cedolino. Ecco come capire se anche voi riceverete questa decurtazione. Iniziamo col precisare che questa detrazione riguarderà i pensionati in tutta Italia e non soltanto nella regione citata. Inoltre, da controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, è stata stilata già la lista dei pensionati che dovranno restituire quel famoso bonus preso nel 2022, a questo punto, per errore.

Nella maggior parte dei casi, i pensionati interessati da questo provvedimento, dovrebbero aver già ricevuto comunicazione da parte dell’INPS, a ogni modo, per essere sicuri di questo, vi basterà andare sul portale INPS, autenticarvi e verificare voi stessi. Vi ricordiamo infine che la somma da restituire sarà quindi dilazionata in 4 mesi o più, fino alla restituzione totale del bonus e nei casi in cui la trattenuta non potrà avvenire in maniera diretta sulla pensione, l’ente invierà un avviso di pagamento tramite PagoPA.