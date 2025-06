Bonus Estate 2025, quasi 1.400€ al mese ed è tutto legale | Il tuo vicino li ha già presi, ecco perché va in Sardegna

Ecco che cos’è quello che è stato definito come Bonus Estate 2025, grazie a quasi 1.400€ in un mese, potrete godervi le vacanze. Facciamo chiarezza.

Nonostante il periodo di forte rincari, la maggior parte dei cittadini non vuole rinunciare alle vacanze estive, anche se per pochi giorni. D’altronde non si può vivere soltanto per lavorare. In quanto bisognerebbe anche poter raccogliere i frutti da tutta questa fatica.

Per questo motivo, in base anche al reddito di riferimento, ogni anno grazie alla presentazione dell’ISEE aggiornato, sarà possibile richiedere quei bonus e agevolazioni previsti dalla Legge di Bilancio, che ci faranno risparmiare nel corso dell’anno.

Questi aiuti possono essere di vario genere, in quanto ci sono quelli per la ristrutturazione casa per esempio, seguiti da quelli inerenti alla famiglia e così via. In passato abbiamo visto anche altri tipi di bonus, come per esempio quello per il monopattino, quello per acquistare un decoder nuovo per il passaggio al digitale terrestre e così via.

Adesso si parla di quello che è stato definito come Bonus Estate 2025. Il quale grazie a quasi 1.400€ in un mese, vi permetteranno di fare una bella vacanza questa estate. Facciamo chiarezza.

Il bonus da usare questa estate 2025

Questa estate, oltre all’entrata di quasi 1400 euro di cui vi parleremo a breve, esiste anche un altro benefit. Potrebbe farvi passare vacanze felici. Come riportano da scuolainforma.news, parliamo del Bonus vacanze 2025. Un contributo economico una tantum, che viene erogato direttamente dall’INPS a tutte le famiglie con redditi medio-bassi. Serve per sostenere le spese legate ai soggiorni turistici estivi.

Le domande per questo bonus dovevano essere inoltrate diversi mesi fa. Per coloro che rispettavano i requisiti, quindi: nuclei familiari con ISEE inferiore ai 25.000€; famiglie numerose; soggetti con disabilità e persone disoccupate o in cassa integrazione, stanno aspettando aggiornamenti. Come possiamo leggere dall’articolo, c’è possibilità per i ripescati di essere richiamati. In caso di rinunce da chi era ai piani alti della graduatoria e per motivi differenti ha dovuto rinunciare.

Il 12 giugno 2025 è stata richiamata la graduatoria e i selezionati dovranno far pervenire tutta la documentazione entro il 26 giugno 2025. Questa agevolazione potrà essere usata in diversi contesti turistici come per esempio per il pernottamento in hotel, B&B, agriturismi e villaggi turistici, per i soggiorni all’estero e così via.

Come si possono guadagnare 1.400€

Chiarito il concetto che non stavamo parlando del Bonus vacanze 2025, come mai si parla quindi di un Bonus Estate 2025 che darebbe la possibilità ai fortunati di poter percepire quasi 1.400€ in un mese? Ebbene, come riportano ispacnr.it, questo benefit non è un vero e proprio bonus. Sono i cittadini in rete che l’hanno soprannominato così, visto la consistenza e il fatto che potrebbe dare una boccata d’aria fresca ai pensionati in questo periodo estivo.

Infatti, non si tratta di un aiuto solo, bensì dall’unione di più misure sociali e bonus universali. Questa cifra è la somma infatti di diversi aiuti. Il Bonus Universale 2025, per il quale viene richiesto un ISEE inferiore ai 25.000 euro; dal bonus per luce, gas e acqua; per gli sconti in bolletta previsti per i pensionati sotto un certo reddito; da quell’integrazione sociale per le pensioni minime; dalla carta acquisti; dalla carta dedicata a te e dai contributi per l’affitto. Alcuni di questi importi, possono essere erogati in una volta e altri invece mensilmente. Motivo per qui in quel singolo mese dove ci sono tutti, potreste arrivare tranquillamente a oltre 1380 euro.