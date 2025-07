Addio Naspi? È arrivato un nuovo sussidio che cambia tutto | INCASSI per ben 18 MESI

Cosa vuol dire che è arrivato un nuovo sussidio per i disoccupati che potrebbe essere ancora più vantaggioso della NASPI? Facciamo chiarezza.

Oggi giorno non è facile trovare lavoro e neanche mantenerlo, visto che purtroppo dall’oggi al domani la saracinesca potreste trovarla chiusa e restare senza stipendio, come sta succedendo attualmente ai dipendenti di una nota azienda italiana che produce patatine.

La paura di restare senza quell’entrata mensile fissa che dà stabilità è ampia, tant’è che molti attivano piani di accantonamento e buoni fruttiferi postali, proprio per scongiurare questa triste evenienza, in modo da avere comunque un “piano B”, anche se per pochi mesi.

Chi viene licenziato, se rispecchia determinati requisiti sa di poter accedere alla NASPI per riuscire a sbarcare il lunario per un numero di mesi limitato. Anche in questo caso però ci sono dei parametri da valutare.

Oltre a questo però, se vi dicessimo che è arrivato un nuovo sussidio non solo per i disoccupati, ma anche per chi lavora, che potrebbe essere ancora più vantaggioso della NASPI, se si rispettano determinati parametri? Facciamo chiarezza in merito.

In cosa consiste la NASPI

La NASPI, cioè la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è quell’indennità mensile che i disoccupati ricevono per la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Questa entrata spetta dall’ottavo giorno successivo al momento in cui il rapporto di lavoro è cessato. In maniera mensile e come riportano dal sito dell’INPS: “per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni”.

La cifra percepita varia in base al reddito percepito nei quattro anni che precedono la domanda di disoccupazione. Se nei primi mesi la cifra spettante è pari al 75% della retribuzione mensile (con delle eccezioni per chi ha percepito una retribuzione media superiore all’importo di riferimento), dal 91esimo giorno in poi, a questa indennità viene applicata una riduzione del 3% per ciascun mese.

Il nuovo sussidio

Chiarite le disposizioni della NASPI, qual è questo nuovo sussidio che aiuterebbe non soltanto i disoccupati, ma anche i lavoratori stessi, ad avere un incasso per ben 18 mesi? Ebbene, come possiamo leggere da financecue.it, in base a quanto riportato da quifinanza.it, l’Assegno di Inclusione (ADI), viene visto come un nuovo supporto economico utile per l’inclusione sociale di chi ne fa richiesta.

Per tutte le famiglie che affrontano difficoltà economiche che rientrano in determinati parametri, potranno ricevere un aiuto per 18 mesi tramite la Carta di Inclusione. Con possibilità poi di rinnovo di 12 mesi, avendo una pausa di un mese, tra i vari rinnovi. Fareste meglio a informarvi sui requisiti da avere e sulla modalità con cui fare domanda per ricevere l’ADI.