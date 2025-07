Pensione? SCORDATEVELA | Richiamo in servizio per migliaia di ex lavoratori, lo Stato non si ferma più

Cosa vuol dire che molti ex lavoratori potrebbero essere richiamati al lavoro, anche se già in pensione?

Ogni giorno per oltre 20 anni, i lavoratori si recano tutti i giorni al lavoro, con la consapevolezza che a fine carriera, in teoria, potranno finalmente godersi la vita senza lavorare.

Così, sperando sempre che la fortuna li assista, si concentrano su questo obbiettivo, anche se ultimamente appare sempre più lontano il giorno del fatidico addio al mondo del lavoro.

A ogni modo, i fortunati che riescono ad arrivare alla pensione, in salute e con un gruzzoletto di soldi sufficiente da poter vivere in maniera dignitosa, integrandoli al cedolino mensile, sono pronti finalmente a vivere la vita con più leggerezza.

Eppure questa notizia potrebbe fare storcere il naso a molti. Cosa vuol dire che molti ex lavoratori potrebbero essere richiamati in servizio dallo Stato? Facciamo chiarezza.

Quando si va in pensione in Italia

In Italia ci sono vari scaglioni da tenere in considerazione per poter andare in pensione. Dunque, la pensione di vecchiaia è fissata ai 67 anni di età, sia per uomini che donne, con almeno 20 anni di contributi e questo vale sia per chi fa parte del sistema misto che per quello solo contributivo.

Oltre a questo esistono anche altre forme di pensionamento: abbiamo per esempio la pensione anticipata ordinaria con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza limiti di età. Poi ci sono le varie forme anticipate che potrebbero subire cambiamenti di anno in anno. Per ora abbiamo quindi Opzione Donna, Quota 103 e l’APE Sociale.

Richiamo in servizio dalla pensione

Chiarita la questione di quando si va in pensione in Italia, in molti stanno guardando con una sorta di preoccupazione la voce che gira in merito al richiamo degli ex lavoratori, cosa vuol dire? Come riportano da financecue.it, pare che il Governo potrebbe pensare a un richiamo volontario degli ex lavoratori della Pubblica Amministrazione, affinché essi formino i futuri lavoratori, in modo da non avere un buco corposo, tra il loro pensionamento e l’inizio per la nuova leva dopo aver passato il concorso pubblico.

Inizialmente pare che si pensasse a un richiamo a titolo gratuito visto che gli ex lavoratori dispongono già della propria pensione, ma era ovvio che in questa modalità sarebbero stati in pochi che avrebbero potuto accettare, per questo pare potrebbero essere previste delle agevolazioni pensionistiche o retributive. Come riportano da tuttolavoro24.it, questo fatto non è inconsueto nella PA, tant’è che qualche mese fa è stata proprio la Corte dei Conti del Molise, ad aggiornare “le disposizioni riguardanti l’indennità di malattia per i pensionati che riprendono un’attività lavorativa…”, per gli incarichi retribuiti dei pensionati per attività di “formazione, affiancamento e assistenza”. Quindi prima di concludere, potete stare tranquilli, nessuno vi obbliga a rientrare, in quanto la scelta sarà soltanto vostra, proprio come De Niro ne, Lo stagista inaspettato.