Consumi, quest’abitudine ti spenna senza saperlo: ogni volta ci perdi 50 euro | Smettila prima chce sia tardi

È tutta colpa di quel che fai se stai spendendo un botto. Dacci subito un taglio!

Le abitudini, soprattutto se cattive, sono dure a morire. Purtroppo una triste ma comunque realista constatazione che in questo momento dobbiamo necessariamente fare. Le ragioni le abbiamo tutti sotto gli occhi, ergo, non possiamo fingere di non vederla. Se le bollette sono care, la colpa non è solo dei rincari, che hanno affondano questi settori.

Diciamo che anche noi siamo in qualche maniera colpevoli. In primis, vuoi per noia, mancata voglia o stress, non ci informiamo seriamente su quanto spendiamo, ad esempio a Kilowatt, come stipulato con la società erogatrice. Può anche essere che non possiamo stipularne altre per restare nella comfort zone.

Non consultiamo nemmeno quelle fasce orarie dove costerebbe di meno sfruttare il servizio. Il problema che ci lamentiamo pure e piangiamo e strilliamo quando riceviamo la bolletta che dobbiamo pagare. Ovvio che con la brutta aria che tira dobbiamo subito correggere il tiro per non trovarci bollette salata da pagare.

Per prima cosa evitiamo di azionare se nona pieno carico lavatrice e e lavastoviglie. Non utilizziamo l’asciugatrice, che tenderebbe alla lunga a rovinare i capi. Se accendiamo il forno sfruttiamo al modalità ventilata che consuma una sola resistenza e consuma meno rispetto a quella statica. Che dire del riscaldamento?

Consumi troppo elevati? Dipende anche da te

Non azioniamolo troppo e non lasciamolo acceso dalla mattina alla sera. Veniamo ora ai piccoli elettrodomestici che affollano la nostra cucina. Per qualche motivo li lasciamo attaccati alla presa anche se spenti? Anche così consumano parecchio. Mia lasciare in standby PC e TV per ore, per la stessa ragione.

Occhio anche alle ciabatte che sono sì molto comode ma che se non sono utilizzate vanno spente e scollegate alla corrente. Vietatissimo anche lasciare attaccato lo spinotto della ricarica. Tuttavia c’è un altra cattiva abitudine che mettiamo sempre in atto con troppa disinvoltura. Per colpa sua perdiamo fino a 50€. Di che cosa si tratta?

Come correggere il tiro

Parliamo del cattivo utilizzo che sovente facciamo del Fon. Anche lui non lo lasciamo attaccato alla presa di corrente se non lo usiamo e soprattutto se abbiamo una massa di capelli consistente di lasciarlo acceso troppo a lungo e tamponiamoli con cura con un asciugamano in microfibra. Elimineremo così l’acqua in eccesso e le nostre chiome di asciugheranno prima.

Noi consumeremo meno corrente, dovendo azionare per meno tempo il fon. Non puntiamo sulla massima potenza che per altro può anche rovinare al cita. Fate attenzione, quando lo comparate ai Watt perché, se eccessivi possono essere salati poi in bolletta. Inoltre, se volete eliminare costi eccessivi investite su quelli con tecnologia a ioni, perché sebbene costino parecchio alla fine vi faranno risparmiare a lunga gittata.