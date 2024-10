Monete rare, se hai questo tris ti compri una villa a Los Angeles: il loro valore è fuori di testa | Cercale in casa

Monete rare, se ne hai una di queste in casa diventerai ricco. Vai subito a controllare.

Non si riesce più a campare, sostengono in molti quando, in un occasione di festa, condividono un pasto coi loro familiari nella quiete della loro dimora o ancora lo fanno con un conoscente o sui Social, che sono diventati una vetrina per tutti quanti. Chiaro è che hanno ragione. La crisi infatti non ci sta dando tregua e ora gli italiani non ne possono più, per le tasse che dovranno a pagare di nuovo.

Nel mirino ci sono le Partite Iva che avranno un dicembre molto duro da affrontare. Inoltre ci saranno anche costi aggiuntivi per via delle festività Natalizie e, a stretto giro, subentreranno anche ulteriori rincari, che riguarderanno pure il settore alimentare. Insomma, non c’è da stare sereni.

Gli esperti ci consigliano di non perdere il controllo e di risparmiare il più possibile, facendo quadrare il bilancio familiare. In questo modo è bene attingere ai piani B e non al conto corrente, che è sempre più tristemente vuoto. Tuttavia può capitare che, mentre riordiniamo una cantina o una soffitta, si possono scovare veri tesori che possono rappresentare per noi quanto detto, a livello soprattutto economico.

Se offerti a veri appassionati, potremmo ricavarci tanti bei soldini sonanti. In particolare oggi a, permetterci di ottenere una cifra bella elevata, sono delle monete rare. Se poi possediamo questo tris possiamo festeggiare, dato che dai ricavi potremmo comperare una mega villa, con tanto i piscina, per noi, a Los Angeles.

Monete rare, verifica se ne hai, puoi diventare milionario

Prima di svelarvi quali siano, sottolineiamo anche anche qui l’importanza del loro stato di conservazione. Meglio sono messe più sale il loro valore di stampo economico. Ovvio che i più grandi appassionati di numismatica, in crescita nel mondo, sanno il fatto loro e, pertanto, se voi non siete in grado di capire se avete in mano qualcosa di valore, meglio affidarsi ad esperti.

Occhio anche in questa direzione, perché esistono sempre i classici furbetti del quartierino. Ora siete pronti a scoprire quali sono le monete che faranno di voi autentici nababbi? Cominciamo con il dire che tutte e tre valgono la bellezza di 15 milioni di dollari. A questo punto in molti inizieranno a chiedersi perché non parliamo di euro.

Il fantastico trio

In sostanza parliamo di monete statunitensi. In particolare di due Dime statunitensi e un Quarter. La prima è la Mercury Dime del 1916 – D. Valeva 10 centesimi ed è stata coniata a Denver a tiratura squisitamente limitata. La seconda è la Dime – S Barber del 1984, coniata a San Francisco e della quale esistono solo 24 pezzi.

Ora come ora pare che ne esistano solo esemplari che rientrano nella classifica delle più rare della storie deli USA. Infine la terza è il Bicentennial Quarter, coniata nel 1976 per festeggiare il duecentesimo anniversario dell’Indipendenza Americana. Ne sono state coniate molte ma alcune di esse oggi valgono parecchi soldi, dato che presentano errori che le rendono uniche e di altissimo valore economico.